Fallece el árbitro Tony Pérez Es triste informar el fallecimiento del veterano árbitro Tony Pérez a la edad de 86 años. Pérez fue el tercer hombre en el ring para muchas peleas de alto perfil, incluidas Ali / Frazier 2, Ali / Wepner, Ali / Quarry, Quarry / Neumann, Tiger / Benvenuti, Griffith / Antuofermo, Frazier / Ellis, Alexis Arguello / Cornelius Boza Edwards , Arguello / Ray Mancini, James Scott / Yaqui Lopez detrás de los muros de la prisión, Cooney / Norton, Hagler / Roldan, Julio Cesar Chavez / Rocky Lockridge, Ray Mercer / Bert Cooper, Mercer / Tommy Morrison, Hasim Rahman / Trevor Berbick, Roberto Duran / Héctor Camacho, David Tua / John Ruiz, Marlon Starling / Mark Breland… MÁS muchas otras peleas con Evander Holyfield, Bobby Czyz, Vinny Pazienza, Livingstone Bramble, Julian Jackson, Azumah Nelson, Micky Ward, Frankie Toledo, Buddy McGirt, Ricardo Lopez, Oliver McCall, Gerald McClellan, Tony Tucker, Nigel Benn, Chris Byrd, Terry Norris, Zab Judah, Montell Griffin, Tim Witherspoon, Daniel Zaragoza, Junior Jones, Shannon Briggs, Arturo Gatti, Calvin Grove, Kevin Kelley, James Smith, Corrie Sanders, Al Cole, Oleg Maskaev, Pongsaklek Wonjongkam, Harold Knight, Mike Weaver , Michael Dokes, Dwight Muhammad Qawi, George Foreman y muchos otros. Russell-Magsayo por titulo WBC el 22 de enero en Atlantic City

