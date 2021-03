Russell Jr. vs. Vargas logran acuerdo por el titulo pluma del WBC Por. Gabriel F. Cordero El campeón de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr. (31-1, 18 KOs) defenderá su corona contra el retador obligatorio de la división Rey Vargas (34-0, 22 KOs) . Russel Jr. viene de derrotar a Tugstsogt Nyambayar de Mongolia en febrero del año pasado en el PPL Center en Allenton, Pennsylvania. Vargas, es un ex campeón de peso súper gallo del WBC, fue nombrado campeón en el receso debido a una lesión en la pierna. Completamente recuperado ha sido ratificado como el retador obligatorio de la división de peso pluma. Russel Jr es campeón mundial pluma del WBC desde Marzo 2015 y ha realizado cinco defensas consecutivas. Mientras que Rey Vargas se corono campeón mundial supergallo del WBC en febrero 2017 y realizo cinco defensas consecutivas. El promotor Tom Brown, jefe de TGB Promotions, anunciará la fecha y el lugar de esta pelea en breve. Resultados del V Festival ¨Gilberto Mendoza¨ en Venezuela El campeón de 108 libras del WBC, Teraji, se enfrentará al # 1 Hisada

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.