El campeón de 108 libras del WBC, Teraji, se enfrentará al # 1 Hisada Por Joe Koizumi El invicto campeón de peso mosca ligero del WBC, Kenshiro Teraji (17-0, 10 KOs), un velocista japonés, defenderá su cinturón contra su compatriota # 1 Tetsuya Hisada (34-10-2, 20 KOs) en Osaka, Japón, el 24 de abril. Fue anunciado públicamente por Shinsei Promotions bajo la sanción del WBC hoy (lunes). Originalmente programado para el 19 de diciembre, el escándalo personal de Teraji obligó a cancelar inevitablemente la pelea por el título. Teraji, entonces muy borracho, entró en el garaje de otra persona sin permiso, golpeó y lastimó un auto en julio pasado. Aunque el escándalo ya se resolvió extrajudicialmente entre Teraji y el propietario del vehículo dañado, la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) suspendió severamente a Teraji durante tres meses del 1 de diciembre al 28 de febrero y también multó con 3.000.000 de yenes (unos 28.570 dólares con la tasa de cambio). de 105 yenes por USD). Ahora que la suspensión de Teraji ha terminado, su octava defensa ha sido anunciada en un hotel en Osaka. Teraji se disculpó por su acto personal, diciendo: “Lamento que la pelea por el título previamente programada con Hisada se cancele y moleste a las personas preocupadas por mi propia fechoría. Aprecio esta pelea por el título con Hisada por la presente reprogramada y mostraré una buena actuación con mi fiel entrenamiento “. Teraji, siete años menor que él a los 29, también recibió la orden de la JBC de realizar contribuciones sociales durante menos de doscientas horas en los seis meses posteriores al castigo, y, según los informes, ha realizado ochenta y cinco horas de trabajo social. La pelea en sí será competitiva a pesar del delito menor del campeón. Russell Jr. vs. Vargas logran acuerdo por el titulo pluma del WBC Revancha Chocolatito-Estrada sin claro favorito en las apuestas

