Round 12 con Mauricio Sulaimán: “Recinto inmortal” y un escándalo en Pachuca Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Los listados para el proceso de votación para la selección del Salón de la Fama de boxeo, en Canastota, han sido enviados para que el Comité de Selección determine quiénes serán encumbrados en lo que es el máximo honor en nuestro deporte. México es el gran protagonista de este Salón de la Fama, el International Boxing Hall of Fame, en Nueva York. Desde boxeadores legendarios, entrenadores, mánagers y hasta mi querido padre José Sulaimán. La categoría femenil fue creada hace unos pocos años, y justamente nuestras guerreras mexicanas han estado presentes en cada una de las nominaciones y selecciones. Un total de 25 mexicanos tienen su lugar en la inmortalidad del boxeo: Baby Arizmendi, Vicente Saldívar, Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, Púas Olivares, Miguel Canto, Pipino Cuevas, Carlos Palomino, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Salvador Sánchez, Daniel Zaragoza, Chiquita González, Julio César Chávez, Ricardo López, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel y Rafael Márquez. Las dos peleadoras Laura Serrano y Ana María Torres, y los entrenadores Cuyo Hernández y Nacho Beristáin, el apoderado Rafael Mendoza y don José Sulaimán. Para la Clase 2024 están gran cantidad de candidatos aztecas. Peleadores legendarios: El gran ídolo de México, el inmortal Raúl Ratón Macías, quien increíblemente aún no se encuentra en el recinto, y otro grande, Rafael Herrera. Peleadores de la época moderna: Jorge Travieso Arce, Gilberto Román e Israel Vázquez; así como los méxicoamericanos: Fernando Vargas, Mikey García, Paulie Ayala y Genaro Chicanito Hernández. Entrenadores: Abel Sánchez. Y con gran justicia aparece en el listado don Víctor Cota, uno de los historiadores más importantes del boxeo y miembro de los medios de comunicación por más de 70 años. Sin duda alguna es un año bastante complicado y competido, ya que en cada una de las categorías hay personas de gran importancia. Entre los peleadores modernos están Manny Pacquiao, Vinny Paz, Nigel Benn, Sung Kil Moon, Veraphol Sahaprom, Pogsaklek Wonjongkam y Meldrick Taylor, entre muchos más. Hay personas muy queridas y cercanas a México, como el promotor italiano Salvatore Cherchi; el presidente de la NABF, Duane Ford, el gran cutman Miguel Díaz; nuestro querido Sampson Lewkowicz, el juez, Tom Kaczmarek, y el periodista argentino Carlos Irusta, entre otros. ¡Qué tarea tan complicada para el Salón de la Fama! Hay tantas personas que han dejado huella por el boxeo. Sean quienes sean los elegidos, será una gran celebración en junio al convertirse Canastota, en el centro del boxeo mundial durante dicha semana. Este pasado fin de semana hubo una gran actividad de boxeo en nuestro país. Televisa con su programación de boxeo, en viernes, lo cual parece muy interesante y atractivo para los aficionados; transmitió una gran función de boxeo desde Cancún. Pepe Gómez con Cancun boxing unió fuerzas con Oswaldo Kuchle, de Latin Ko Boxing, y en la pelea estelar el exolímpico Joselito Velázquez conquistó el campeonato plata del Consejo Mundial de Boxeo en una batalla sin cuartel ante el valiente peleador chileno Andrés Campos. Todo parecía un triunfo inminente para el mexicano, tras una salvaje caída en el segundo round del visitante, quien se levantó de la lona y puso en problemas a Joselito en el cuarto y quinto round, hasta que en el sexto se definió la pelea con una magnífica combinación que llevó al réferi a detener el combate. Por su parte, Box Azteca transmitió su función sabatina desde Pachuca, Hidalgo. Una arena abarrotada presenció una muy buena función, en la que el campeón plata WBC e ídolo de la UNAM, David Rey Picasso, ganó una decisión clara ante el argentino Diego Ruiz. Otras peleas intensas dejaron calientito el ring para esperar la pelea estelar que nunca se dio. El muy esperado combate entre Omar Chávez y el medallista olímpico, Misael Rodríguez fue cancelado ante la sorpresa de todos los presentes y los millones esperando en televisión. Misael Chino Rodríguez y su equipo decidió no subir al ring, tras un largo proceso de discusiones, argumentando que se estaban rompiendo las reglas y su integridad física se ponía en riesgo. La pelea se pactó en peso supermedio, o sea, 168 libras. Ambos peleadores dieron el peso oficial, lo cual usualmente significa que hay pelea. El equipo de Misael Rodríguez ha declarado que la Comisión de Boxeo informó a ambos boxeadores de una regla en la que no se permite subir más de cuatro kilogramos, y que serían pesados al llegar a

la arena. Misael se pesó, y ahí empezó todo el escándalo, del cual hay versiones contradictorias.Básicamente se argumenta que Omar Chávez “no se pesó; después, que sí se pesó, que pesaba 90 kilogramos; que pesaba 84 con todo uniforme y guantes”. Es un gran escándalo. El primer problema es que Pachuca no tiene Comisión de Boxeo; por lo tanto, la empresa promotora Zanfer, contrató a la Comisión de Boxeo de la CDMX para sancionar el evento. La Comisión de Boxeo es la máxima autoridad y responsable total del evento en cualquier función en cualquier país del mundo. Las comisiones tienen un reglamento. El tema en cuestión se trata de una regla que aparentemente es una exclusiva de la Comisión de la CDMX, ya que en ninguna otra parte del mundo se había visto algo así. Limitar al boxeador a cuánto puede subir del pesaje oficial al momento de la pelea. En este caso, el peso oficial es 76 kilogramos, y el límite de cuatro kilos resultó ser un poco más del cinco por ciento. Cuando das el pesaje oficial, hay pelea y punto. ¿Sabías que…?

El Consejo Mundial de Boxeo ha trabajado por décadas para hacer el boxeo más seguro, más humano y menos peligroso, y la máxima prioridad siempre será la salud de los peleadores. Se han cambiado muchas reglas relacionadas con el peso, como fue modificar el pesaje oficial un día antes del combate, crear divisiones intermedias, implementar pesajes 30, 14 y siete días antes. Anécdota de hoy

Fue en 2007, cuando mi papá, José Sulaimán, fue inducido en el Salón de la Fama, de Canastota.

Fue una maravillosa generación, ya que sus colegas fueron Roberto Durán, Pernell Whitaker, Ricardo López y Amílcar Brusa. Al día de hoy, ¡don José mantiene el récord del discurso más largo en ceremonias de inducciones! "Mijito: no podía parar de hablar, vi a tantas personas queridas, tantos recuerdos me vinieron a la mente, y sí, la verdad, se me pasó la mano, ¿verdad?

