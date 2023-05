Round 12 con Mauricio Sulaimán: Es hora de que regrese Canelo… ¡Es la semana de la pelea! Por Mauricio Sulaimán / hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC ¡Buenos días, niños! Todos seguimos siendo niños. Este fin de semana celebramos ese día para recordarlo, y además de celebrar y consentir a los pequeños de la familia y de la sociedad, también lo hacemos para no perder la magia de la vida que la niñez nos da. Imaginación, inquietud y esa maravillosa capacidad de sorprendernos, que con el pasar de los años, se va perdiendo. No demos todo por hecho, y encontremos el gusto por las cosas sencillas, como es el amanecer, atardecer, el cantar de los pájaros o el correr del agua. México está pasando por un gran momento en el deporte y es motivo de celebración, ya que el deporte es aquel que combate todos los padecimientos de cualquier sociedad del mundo. El deporte significa activación física, previene padecimientos de salud y sedentarismo; une a las familias y provoca que nuestros jóvenes se mantengan fuera de las calles, donde hay muchas tentaciones y oportunidades para tomar un mal camino en la vida. El beisbol de las Grandes Ligas llegó al Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México, para dar a los aficionados un banquete de cuadrangulares el sábado pasado, que rompió el récord de la historia en ese rubro. Los Padres de San Diego se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco ante dos impresionantes llenos, en el que se vivió un incomparable ambiente de familia, camaradería, y donde el beisbol, lució en grande. Deseo felicitar de manera muy especial a varias personas, encabezadas por Don Alfredo Harp, su familia y colaboradores, por perseguir su sueño y no rendirse; el estadio es una belleza al nivel de cualquiera de las Ligas Mayores, y ya quedó demostrado. A todos los dueños de equipos y su staff por seguir apoyando un deporte de gran afición en México, pero que tuvo que esperar muchos años para estar como está hoy en nuestro país. A Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, quien llegó para cambiar el sistema y lograr maravillosos conceptos que han hecho a la liga rentable, moderna y con miras de crecimiento. A Rodrigo Fernández, quien es director de MLB (Ligas Mayores ) en México, que con pasos sólidos y con resultados constantes, al igual que al trabajo de más personas que aman el beisbol, y que desde su trinchera, han hechos grandes cosas para hoy disfrutar de lo que se tiene. En automovilismo, ¡Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán! Increíble resultado y más saber que ya es normal ver que Checo toma el podio. ¡El día de hoy tenemos un piloto en el máximo circuito de la Fórmula 1, que está dando resultados y siendo contendiente al campeonato! ¡Muchas felicidades! Y ahora a lo nuestro… El Rey regresa a casa, Saúl Canelo Álvarez se presentará en el Estadio Akron, de Zapopan, Jalisco, este próximo sábado 6 de mayo, y ya estamos en la recta final para que el estado de Jalisco, sea la capital mundial del boxeo, y los ojos del mundo nos estén mirando hacia acá por esa función. Habrá un estadio abarrotado, los cuatro cinturones en juego, el cinturón conmemorativo Batalla 5 de mayo, 11 combates y México, como anfitrión del mundo, además de que en Guadalajara/Zapopan, donde se vivirá una semana de fiesta como sólo aquí se puede lograr. Mariachi, tequila y delicias gastronómicas recibirán a los aficionados y medios de comunicación de todo el mundo. Los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como todos los del estado, se han volcado a celebrar este hecho histórico, bajo el liderazgo del gobernador Enrique Alfaro, quien ha sido un gran impulsor del deporte, y logró encontrar en los industriales de la región, todo lo necesario para traer este magno evento boxístico a nuestro país, como no sucedía hace 30 años, cuando Julio César Chávez llenó el Estadio Azteca ante Greg Haugen. ¿SABÍAS QUE…? Es la primera pelea que Canelo sostendrá en México en los últimos 12 años, y esto representa retos especiales, pues el estar cerca de familia y amigos, puede llegar a ser un gran distractor. Anécdota de hoy Mi papá, como entrenador de béisbol, era muy exigente y perfeccionista. “El que no cache con las dos manos, o tire sin dar paso derecho y después izquierdo, se va corriendo a la barda y de regreso”, nos dijo. Y así al final del entrenamiento nos tiraba rolas y teníamos que ir acercando de tercera hasta el home, y él tocaba la bola para irla fildeando y seguir tirando. Un día le tiré mal, y la dejó pasar, por lo que tuve que ir corriendo por la bola al backstop, y enojadísimo le tiré a pegar; simplemente se quitó y la bola fue a dar al jardín central, la cual tuve que ir a recoger corriendo. "El que se enoja, pierde, y sin disciplina y orden, nunca llegarás a ningún lado, mijito".

