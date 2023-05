Matchroom y DAZN confirman acuerdo de extensión de 3 años Matchroom y DAZN han anunciado una extensión de tres años a sus acuerdos de transmisión en los EE. UU. y México. El acuerdo llega días antes de que Canelo Álvarez defienda su corona indiscutible de peso súper mediano contra John Ryder en una pelea de pago por evento de $ 54.99 en la red. “Estoy encantado de anunciar esta extensión de nuestro acuerdo con DAZN en los EE. UU. y México”, dijo el jefe de Matchroom, Eddie Hearn. “El calendario de DAZN es, sin duda, el mejor en el deporte, y nuestras grandes noches en los Estados Unidos y las carteleras llenas de acción en México son una gran parte de eso. Este nuevo acuerdo significa más éxitos de taquilla indiscutibles, unificados y de título mundial, más guerras 50-50 con los principales contendientes y más exhibición de los mejores talentos emergentes en la región, y estamos listos para brindar más acción emocionante y valor para los suscriptores.” Round 12 con Mauricio Sulaimán: Es hora de que regrese Canelo... ¡Es la semana de la pelea! Canelo -1800 sobre Ryder en el evento de boxeo más grande de la historia en México Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.