Canelo -1800 sobre Ryder en el evento de boxeo más grande de la historia en México Por.Gabriel F. Cordero La superestrella Mexicana del deporte mundial y campeón mundial indiscutible de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (58-2-2, 39 KOs) es un enorme favorito de -1800 para retener sus cinturones WBC, WBA, IBF y WBO contra el retador britanico obligatorio de la OMB John Ryder (32-5, 18 KOs) en el mega evento del próximo fin de semana en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco con capacidad para 50,000 espectadores en Guadalajara, Jalisco, México. Fuentes extraoficiales indican que el Estadio estará a su máxima capacidad y se espera el mas grande record de audiencia en la televisión Mexicana y se espera pueda ser traspasado a DAZN PPV por $54.99 si eres suscriptor. El combate Canelo-Ryder ha sido el evento de boxeo en Mexico con mas cobertura y divulgación en toda la historia del boxeo y el deporte en este país , no existe antecedente alguno de que las dos principales televisoras TV Azteca y Televisa hayan tenido en sus pantallas tanta información y publicidad para un evento de boxeo y parece haber superado cualquier evento del fútbol de la selección Mexicana y su Liga profesional. En la co-estelar, el campeón de peso mosca del WBC Julio César Martínez (19-2, 14 KOs) defiende contra la estrella panameña, Ronal Batista 15-2, 9 KOs). Otras peleas notables incluyen al contendiente de peso welter ligero Steve Spark (16-2, 14 KOs) contra Gabriel Gollaz Valenzuela (26-3-1, 16 KOs) y el regreso del ex campeón de peso semipesado del WBC Oleksandr Gvozdyk (18-1, 14 KOs) contra Ricards Bolotniks (19-6-1, 8 KO). Anuncian la cartelera de Shields-Gabriels 2 Like this: Like Loading...

