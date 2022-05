Round 12 con Mauricio Sulaimán: El poder de las mujeres Por Mauricio Sulaimán, hijo de José Sulaimán

Presidente del WBC El boxeo femenino estaba prohibido e ilegal en muchos países, incluido México, por lo que algunas mujeres intrépidas, a través de su amor por el boxeo, su pasión y su determinación imparable, dedicaron muchos años de sus vidas para ganar aceptación en un deporte tradicionalmente dirigido solo a hombres. Era impensable ver a una dama en un ring intercambiando golpes. Muchas mujeres heroicas se pusieron a trabajar y pagaron el precio para ganarse sus galones, son leyendas que intentaron en sus propios países que las mujeres triunfaran en el boxeo: En USA, Laila Ali, Christy Martin, Mia St John; en México, Laura Serrano, Ana María Torres, Mariana “Barbie” Juárez y algunas más fueron esas guerreras que sufrieron todo tipo de discriminación y abusos en gimnasios de boxeo que no estaban equipados para recibir mujeres, sin baños y obligándolas a entrenar contra los hombres Algunos llegaron a otros países, que tienen sus propios íconos en el boxeo femenino. Se necesitó mucho coraje y mucho trabajo administrativo para cambiar la ley. Eso también sucedió en Irlanda, y Katie Taylor se convirtió en una heroína que trajo el cambio. Y así pasó en muchos países y sigue pasando. Podemos afirmar con orgullo que el boxeo femenino es una realidad y el Consejo Mundial de Boxeo ha sido la base para lograr lo que hoy es una plataforma sólida, muy diferente a lo que era hace apenas 20 años. El WBC tiene reglas específicas para las mujeres en el boxeo, todas con la investigación y respaldo médico correspondiente. Este es un deporte de contacto, no es un juego, y la seguridad siempre será nuestra máxima prioridad. Los boxeadores son guerreros dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar y triunfar. Los boxeadores están dispuestos a pelear 30 asaltos si es necesario, por lo que el WBC y todas las demás jurisdicciones y autoridades del boxeo tienen el deber de protegerlos incluso de ellos mismos. El tenis se juega a 3 sets y no a 5. En el golf, el golpe de salida es desde una distancia más corta. El baloncesto es más pequeño, y podría dar muchos más ejemplos, esto no se trata de sexismo o machismo, se trata de seguridad. Hemos organizado tres convenciones exclusivas para el boxeo femenino. El primero fue en Playa del Carmen, seguido de Tijuana y el tercero en Filipinas. En estas convenciones se tratan todo tipo de temas de interés, pero principalmente temas médicos para la protección de su integridad física, marketing y relaciones públicas. El compañerismo entre los campeones es maravilloso, y esa internacionalización ha logrado unir y lograr convenios y programas que han crecido exponencialmente. Hemos hecho un trabajo intenso con promotores, directivos y cadenas y plataformas de televisión para pedir espacios para mujeres en carteleras importantes y en peleas televisadas. Es por esto y mucho más que hoy celebramos el puesto que tanto ha luchado y conquistado la mujer en el mundo del boxeo. Recién entrado el mes de mayo y próximo a la celebración del Día de la Madre, se llevó a cabo el evento más importante en la historia del boxeo femenino. La irlandesa Katie Taylor se enfrentó a la puertorriqueña Amanda Serrano en el icónico Madison Square Garden frente a una multitud espectacular. Taylor, campeona de peso ligero, quien tiene en sus manos los cuatro cinturones de la división, mantuvo su récord invicto en, por mucho, la candidata más fuerte hasta el momento, a la pelea del año. El drama que marcó la quinta ronda fue impresionante. Mientras Taylor dominaba al principio, Serrano lanzó una ofensiva, conectando golpes duros que la lastimaron. Todo hacía pensar que Serrano lograría un KO en el sexto asalto, pero no fue así y el Fighting Irish, atrincherado, logró recuperarse y dominar el resto de la pelea. Fue una pelea reñida, de ida y vuelta, y los asaltos fueron difíciles de anotar, pero la audiencia y los millones que la seguían por televisión finalmente fueron testigos del poder y la gloria de las mujeres. Taylor vs. Serrano personificó el boxeo en su máxima expresión. Una lucha dramática que terminó con ambos luchadores cortados y casi exhaustos, derritiéndose en un abrazo. Fue sensacional y conmovedor ver el comportamiento de los córners y equipos de ambos. Suprema deportividad y deportividad. Boxeo en su mejor momento. Hay quienes insisten en que las peleas de mujeres tienen que ser a tres minutos en lugar de dos, pero el WBC hizo esta regla con toda la justificación de extensos estudios médicos. Después de esta lucha agotadora, es una confirmación aún más firme que nunca. Ver para creer. Katie Taylor y Amanda Serrano validaron, más que nunca, que los rounds de 2 minutos son la regla correcta para el boxeo femenino. Fuimos testigos de la pelea más grande de la historia, ambos estaban cortados, ensangrentados y exhaustos cuando sonó la última campana mientras la multitud estaba de pie durante la mayor parte de la pelea. Gracias Amanda, gracias Katie por darle al mundo una demostración tan increíble de voluntad, poder, determinación y luego una increíble muestra de deportividad, juego limpio y amistad. Taylor retuvo sus cinturones WBC-WBO-IBF-WBA y también recibió como premio especial un cinturón hecho por el WBC, el cinturón “Celtic-Boricua”, que causó sensación en todo el mundo y será un trofeo que ocupará un lugar de honor en la cabeza de Katie. estanterías en casa. Estuvo presente una tremenda alineación de campeones; Fue una celebración del sacrificio que tantos guerreros han hecho durante décadas. Laila Ali, Christy Martin, Cecilia Braekhus, Mariana y Lulú Juárez, Jelena Mrdjenovich y muchas más que estuvieron en el Garden para presenciar el cenit del boxeo femenino. Las mujeres han estado ligadas al boxeo desde siempre. Hay tantas damas en la industria del boxeo que han dedicado sus vidas a lograr carreras exitosas en todos los ámbitos. Aileen Eaton, Lorraine Chargin y Kathy Duva, que han promocionado el boxeo y se han sentado a negociar cara a cara con Don King y Bob Arum. Jackie Kallen ha sido agente de boxeadores, llegando a la cima cuando representó a James Toney y lo llevó a una carrera fabulosamente exitosa. Otras mujeres han tenido éxito ocupando puestos ejecutivos en empresas de promoción: Celia Tuckman y Dana Jamison fueron fundamentales en el éxito de Don King; Pat Rizzo, Angie Jackson, Rebecca Sage y Dena Duboef fueron y son muy importantes en el éxito de Top Rank y Bob Arum; Akemi Irie es vicepresidente de Teiken Promotions y le brinda a Akihiko Honda todo el apoyo internacional que necesita; Emma Hadley ha estado con Frank Warren durante décadas, haciendo de Queensberry Promotions una empresa muy bien organizada; Tiffany Brown camina junto a su padre, Tom Brown, ejecutando más de 40 tarjetas cada año en los Estados Unidos; Sylvia Browne trabaja incansablemente para Premier Boxing Champions, ejecutando impecablemente una serie de responsabilidades. Y hay muchas más mujeres en el mundo del boxeo que realmente son parte del éxito monumental que ha tenido a lo largo de los años. Elizabeth y Magdalena Reyes, junto a su hermano Beto Reyes, encabezan la gran fábrica y empresa mexicana, Cleto Reyes, los guantes de campeones. Kelly Swanson, Debbie Caplan y Geraldine Davies son ejemplos de grandes relaciones públicas que realizan giras y conferencias de prensa de manera tan exitosa. Cada día vemos más mujeres en puestos ejecutivos en organizaciones como la nuestra, además de juezas, árbitros, inspectoras, fotógrafas y reporteras. Las mujeres ya no se limitan a la oportunidad de ser la hermosa niña que sube a anunciar las rondas. En el Consejo Mundial de Boxeo contamos con Enza Jacoponi de la Unión Europea de Boxeo; Jill Diamond, a cargo de WBC Cares junto con Christiane, mi esposa; Oksana Shemenesina de Rusia y Joanna Aguilar, de la Federación Norteamericana. Un día en el futuro publicaremos un directorio ilustrado en honor a las mujeres en el boxeo, con el fin de rendir homenaje a todas ellas. Lamento mucho no poder mencionarlas a todas en esta columna por razones obvias, pero mi mayor aprecio y agradecimiento son para todas las mujeres por hacer del boxeo un deporte masivo, exitoso, con honor e inclusión. SABÍAS…? Laura Serrano fue la primera mujer boxeadora en triunfar en el extranjero. Fue a Las Vegas para luchar contra la famosa y poderosa Christy Martin. Laura iba, considerada como paloma o carne de cañón. Christy subió al cuadrilátero ataviada con un lujoso uniforme de seda y raso, con botas nuevas en tonos rosa y blanco. ¡Laurita subió con un short y remera negra muy recatada y tenis a un show donde peleó Julio César Chávez! Cuando sonó la campana, esa humilde joven luchó como nunca antes había peleado, destrozando al favoritismo de Martin, ¡y fue una pelea para recordar! El resultado fue un empate, pero sin duda fue un gran avance significativo en la historia del boxeo mexicano ya que abrió la puerta a cientos de mujeres en este duro deporte. ANÉCDOTA DE HOY Raúl Cruz, un querido amigo de mi padre, vino un día a la casa a pedir su apoyo para promover el boxeo femenino a mediados de los 90. Después de escucharlo, don José le dijo: “Mira hermano, el boxeo es un deporte muy difícil; las tradiciones son muy fuertes y la resistencia al cambio es terrible. “El sexismo, junto con la discriminación y el abuso de poder dominan en este deporte. Me gusta tu pasión, y de hecho Laura Serrano me sorprendió. Estoy convencida de que tenemos que hacer algo, y les prometo que en unos años la mujer tendrá su lugar en el mundo del boxeo”. Mi papá dedicó mucho tiempo y esfuerzo a posicionar y elevar el boxeo femenino. Fue como un padre para muchos de ellos que recurrieron a él en busca de aliento y orientación. Ana María Torres, y su esposo Cristóbal, le pidieron que fuera padrino de sus hijos. Mariana Juárez solía visitarlo para conversar, y cuando la veo, nunca deja de recordarlo con hermosas palabras. Lo mismo sucedió con Jackie Nava, laaprimera campeona del WBC, y tantas peleadores de todo el mundo que tomaron esas sabias palabras y ese hombro fuerte en el que apoyarse, para impulsarse hacia el camino de la victoria.

