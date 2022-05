Fundora recibe su cinto del WBC y esta cerca de Record Guinness Por. Gabriel F. Cordero El Estadounidense Sebastián Fundora recibió oficialmente el cinturón mundial interino de peso superwelter del WBC de manos del presidente del WBC, Mauricio Sulaimán en un evento realizado en los tradicionales ¨Martes de Café¨ del WBC. Fundora conquisto el campeonato mundial consiguió tras vencer a su compatriota Erickson Lubin el pasado 9 de abril en un evento realizado en el Virgin Hotels Las Vegas, Las Vegas y organizado por los promotores Tom Brown y Sampson Lewkowicz. La prensa Internacional y Mexicana compartió con Fundora quien esta considerado como parte de los nuevos integrantes del futuro del boxeo mundial. En el tradicional Martes de Café del CMB, el titular del organismo verde y oro reconoció la trayectoria del joven estadounidense de ascendencia mexicana y que es llamado la torre infernal. “Fundora desde sus inicios se vio como un gran prospecto y hoy es parte de la familia de campeones del WBC. Aun es joven y esta deseoso de convertirse en un gran campeón”, Dijo Sulaiman Fundora, de 24 años tiene la oportunidad de conseguir el récord Guinness con 1.96 metros como el campeón mundial más alto en la historia de la división de los pesos superwelter por donde han pasado campeones mundiales como: Oscar De La Hoya, Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Mike McCallum, Julian Jackson, Terry Norris, Floyd Mayweather Jr., y Winky Wright entre otros. Fundora es promocionado por Sampson Lewkowicz. Canelo y Bivol arriban al MGM Grand Round 12 con Mauricio Sulaimán: El poder de las mujeres

