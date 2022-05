Resultados de República Dominicana FacebookGorjeoReddit Por Robert Coster El domingo en Santiago, República Dominicana, el ídolo local del peso pluma femenino Dyana Vargas dio un paso atrás en el ring contra el invicto rival venezolano Oscarys Zarraga. Vargas (14-0, 9 K0s) lució explosiva ante Zarraga (6-1-1, 4 K0s), la mantuvo a raya con jabs y luego descorchó un derechazo brutal que niveló. El venezolano logró levantarse a la cuenta de 9 pero no estaba en condiciones de continuar. El árbitro detuvo la acción al 1:45 del primer asalto. Vargas había estado marginado por una operación durante casi un año. Se veía muy impresionante en su regreso. En otras peleas, el súper mosca Alfredo Cruz (8-0, 4 KOs) de Puerto Rico venció por TKO en 5 asaltos a Victor Matute (11-3,2KOs) de Venezuela. Asimismo, el peso ligero junior puertorriqueño Angelo Aponte (11-1, 7 KOs) venció por nocaut en dos asaltos a Ángel Suárez (5-1, 5 KOs). Se incluyeron otros siete combates en la cartelera. Promotor: Unión de Promotores de Santiago

Lugar: Área Multiuso, Santiago de los Caballeros, República Dominicana Kovalev se prepara para el regreso del 14 de mayo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.