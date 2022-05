Kovalev se prepara para el regreso del 14 de mayo Sergey “The Krusher” Kovalev (34-4, 29 KOs), que vive en Long Beach, CA, peleará contra Tervel Pulev en su debut en el peso crucero el sábado 14 de mayo en The Forum en Inglewood, CA y se transmitirá en vivo por Triller y Fite.tv. Sergey está siendo entrenado por Buddy McGirt y su entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento es Teddy Cruz. Son el dúo que reinventó a Arturo Gatti. “Buddy era un boxeador realmente inteligente y un entrenador y entrenador realmente inteligente. A veces un buen boxeador no puede ser un buen entrenador ya veces un entrenador no era un buen boxeador. Pero Buddy lo tiene en ambos sentidos: buen boxeador y buen entrenador. Él hace lo que tiene que hacer para prepararme lo mejor posible para la pelea. Buddy me da tácticas y técnicas de sonido y estrategia. Juntos estamos trabajando para obtener otro título mundial, esta vez en la división de peso crucero y convertirnos en campeones por cuarta vez”. Para este campo de entrenamiento de ocho semanas, Sergey se hospeda en un hotel cerca del parque donde corre y su gimnasio de boxeo está a veinte minutos en Van Nuys. “La parte más difícil de mi carrera en este momento es estar lejos de mi familia”, dijo Kovalev. “Hace diez años era solo yo, ahora tengo esposa y dos hijos. Estar lejos de ellos durante dos meses es duro”. Kovalev acude al gimnasio de boxeo a las 5 p. m. todos los días. Entrena tres días a la semana y está libre el domingo. Un combate vespertino duraría alrededor de 1,5 horas y sería así: (1) Saltar la cuerda 4 rondas (2) Caja de sombras 4 rondas (3) Pelea 7 rondas (4) Ejercicios de cuello. Un entrenamiento nocturno sin sparring sería entrenamiento técnico y algún plan de juego. El Krusher llega al gimnasio temprano en la mañana, todos los días excepto los domingos, con el entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento Teddy Cruz. Harán un entrenamiento dependiendo de cuánto entrenamiento de boxeo haya hecho la noche anterior. La mañana después de un día de entrenamiento sería una sesión de baja intensidad de 45 minutos e incluiría: (1) Estiramiento de calentamiento de 5 a 10 minutos (2) Sentadillas combinadas con prensas de hombros: 20 repeticiones con mancuernas de 25 libras (3) Zancadas de paso con torsión del torso con 10 lbs. pelota medicinal para 20 repeticiones, (4) estocadas estáticas con curls para 20 repeticiones con mancuernas de 25 libras (5) abdominales para 600 repeticiones La mañana después del entrenamiento de boxeo ligero sería un entrenamiento más intenso como: sprints para las piernas y sprints de puñetazos para los brazos, “o puede correr 5 millas”. Esta será la primera pelea de Kovalev desde el 2 de noviembre de 2019. “Cuando no peleas por mucho tiempo pierdes habilidades de boxeo. Por otro lado, el tiempo libre me ha ayudado a descansar y deshacerme de todas mis lesiones, es como una renovación. “Mis primeras dos semanas de sparring no podía tocar a mi oponente (risas) principalmente porque pesaba alrededor de 210 lbs. Pero luego, en la tercera semana, había perdido algo de peso y recuperé mis habilidades boxísticas. Para el 14 de mayo, pesaré 187 libras y no habrá óxido. “Realmente no estudio a mis oponentes. Veré una o dos rondas de sus últimas dos peleas para ver qué estilo le gusta: si le gusta pelear adentro o desde la distancia, entonces puedo prepararme. No puedo esperar para entrar al ring y mostrarle al mundo quién es el mejor peso crucero del planeta. Kovalev inicialmente se estaba preparando para pelear contra Fanlong Meng, pero luego “Egis (Klimas, gerente) me llamó y me dijo: “Tienes un nuevo oponente, es Pulev”. Dije “¿Pulev? Es un peso pesado”, y Egis dijo “no, tiene un hermano que es un peso crucero”, así que dije “OK, vamos”. “Para mí, la única diferencia en el cambio de oponente es que inicialmente estábamos entrenando para un zurdo, ahora estamos entrenando para un derecho”. * * * Los boletos, desde $37.00, están a la venta y se pueden comprar a través de TrillerFightClub.com, TheKiaForum.com y www.Ticketmaster.com/Trillerverz5 Resultados de República Dominicana FacebookGorjeoReddit Combates de esta semana por FITE, DAZN PPV y TyC Sports

