Combates de esta semana por FITE, DAZN PPV y TyC Sports Otra gran semana de boxeo con la pelea de gran éxito entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol en el centro del escenario. JUEVES FITE+ tiene un choque de peso pesado entre los pesos pesados ​​Rolando Soto (8-0, 3 KOs y Terrell Jamal Woods (27-50-9, 19 KOs) del Pasadena Convention Center y Municipal Fairgrounds en Pasadena, Texas. Una victoria para el invicto Soto es Woods ha sorprendido a algunos nombres bastante notables. SÁBADO DAZN PPV presenta a Canelo Alvarez (57-1-2, 39 KOs) desafiando a Dmitry Bivol (19-0, 11 KOs) por el título de peso semipesado de la AMB en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El precio para suscriptores de DAZN es de $59.99. Canelo es más que un favorito 4:1. Si no está pagando por Canelo-Bivol, hay otras opciones. TyC Sports tiene al ex retador al título mundial Ryan Rozicki (14-1, 14 KOs) contra el invicto Yamil Alberto Peralta (13-0, 6 KOs) del Center 200 en Sydney, Nueva Escocia, Canadá. El cinturón de cruceros WBC International vacante está en juego. Si lo tuyo son los pesos pesados, FITE ofrece un PPV de $13.99 que incluye a Lenier Pero (6-0, 3 KOs) clasificado como el número 14 de la AMB contra Héctor Pérez (7-4, 3 KOs) de Hialeah Park Racing & Casino en Hialeah, Florida. . Kovalev se prepara para el regreso del 14 de mayo Andrade se lesiona y defensa con Parker es pospuesta

