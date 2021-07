Rosa y Puello ganan peleas por los títulos interinos de la AMB en Dominicana El prodigio local Erick “Mini-Pacman” Rosa (4-0, 1 KO) tomó una enérgica decisión unánime en doce asaltos sobre el visitante peruano previamente invicto Ricardo Astuvilca (21-1, 5 KOs) para reclamar el cinturón vacante de peso mínimo interino de la AMB el miércoles por la noche. en el Pabellón de Voleibol, Centro Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana. A Astuvilca se le atribuyó una caída repentina en la cuarta ronda. Los jueces lo tenían 114-113, 117-110, 117-110 para Mini-Pacman. El Dominicano campeón interino de peso súper ligero de la AMB, Alberto Puello (19-0, 10 KOs) ganó por decisión unánime en doce asaltos para defender su título contra el Mexicano, Jesús Antonio Rubio (13-3-1, 7 KOs) de México. Puello derribó a Rubio en el primer round, pero se vio obligado a completar los doce en forma profesional. Las puntuaciones fueron unánime en los tres jueces 120-107. El atractivo prospecto de peso welter Angel Cruz (4-0, 4 KOs) noqueó de manera impresionante al más experimentado Julio De Jesus (27-3, 24 KOs) en el primer asalto. Un uppercut acabó con De Jesus. El tiempo era 2:20. El invicto peso pesado Alexis García (11-0, 7 KOs) salió victorioso cuando Francisco Silvens (23-3, 22 KOs) no pudo continuar después de del cuarto round. Tres derrotas seguidas para Silvens. El ex retador al título mundial de peso semipesado Lenin Castillo (21-3-1, 16 KOs) ganó cuando el previamente invicto Ronald González (8-1, 8 KOs) no pudo continuar al comienzo del quinto asalto. El invicto peso pluma Héctor García (13-0, 10 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre Miguel Mateos Moreno (11-3, 7 KOs). García derribó a Mateos en la primera ronda y lo golpeó hasta la quinta ronda cuando la esquina de Moreno lo detuvo. De La Hoya vs. Belfort NO será una exhibición

