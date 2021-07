De La Hoya vs. Belfort NO será una exhibición El regreso del PPV del 11 de septiembre de ‘The Golden Boy’ Oscar De La Hoya contra el ex campeón de UFC Vitor ‘The Phenom’ Belfort aterrizará en el STAPLES Center de Los Ángeles. ¡El choque será un combate de boxeo profesional, no una exhibición! El precio de PPV será de $ 49,99. Oscar Da La Hoya: “Decidí que si iba a regresar era de verdad, nada de estas cosas de exhibición … este es el trato real, una pelea real con nocauts reales para una victoria real”. Vitor Belfort: “Espero no terminar matándolo, pero todo está sobre la mesa. Esta es una lucha de gladiadores sin límites hasta el final “. Rosa y Puello ganan peleas por los títulos interinos de la AMB en Dominicana Casimero promete retirar a Rigondeaux

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.