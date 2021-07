Casimero promete retirar a Rigondeaux El campeón mundial de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, anticipó su próximo enfrentamiento por el campeonato contra el campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux durante una conferencia de prensa virtual el miércoles. Se enfrentarán el 14 de agosto en vivo por SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson, California. “Estoy tan listo para esta pelea el 14 de agosto. El campo de entrenamiento ha ido tan bien y estoy listo para la pelea. “Nonito Donaire no quería pelear conmigo pero está bien. Donaire es fácil para mí. Ahora tengo a Rigondeaux y sé que tiene mucha experiencia. Es campeón mundial de dos divisiones y dos veces medallista de oro olímpico. Esta será una gran pelea. “Rigondeaux tiene un estilo muy diferente al de Donaire. De hecho, estoy mucho más emocionado de pelear contra Rigondeaux porque Donaire me tiene miedo. No creo que Rigondeaux tenga miedo. Si no está asustado, será mejor que pelee conmigo y no corra. “Quiero que esto sea una pelea. Los fanáticos quieren que esto sea una pelea. Espero que Rigondeaux no corra. Si lo hace, será una pelea aburrida. Sus viejas peleas no sirven. Todo lo que hace es correr, correr, correr. Quiero el Rigondeaux que no corre, el que boxea y pelea. “Creo que mi ritmo de trabajo abrumará a Rigondeaux. Armamos una buena estrategia con mi entrenador de Rigondeaux. Hemos visto muchas cintas sobre él. Solo esperamos que el Rigondeaux que luchó contra Nonito Donaire en bicicleta no se presente. Queremos ver al que hemos visto recientemente que viene a pelear. Quiero entusiasmar a la gente del Dignity Health Sports Park. Es un lugar muy especial para mí porque ahí es donde gané el título de la OMB. Será otra gran pelea si Rigondeaux viene a pelear. “Cuando le gane a Rigondeaux el 14 de agosto, se retirará. Ha terminado. Finito! Canelo-Plant el 18 de septiembre?

