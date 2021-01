Resultados desde Tijuana El invicto peso pluma Rafael “Divino” Espinoza (16-0, 13 KOs) venció con una decisión unánime en diez rounds sobre Carlos “Chinito” Orenelas (25-3-0, 14 KOs) el sábado por la noche en el Grand Hotel de Tijuana, BCN, México. Las puntuaciones fueron 98-91 y 97-92 dos veces. El invicto peso súper welter Dubiel Sánchez (16-0-2, 12 KOs) ganó una decisión unánime en diez rounds sobre José Guadalupe “Bronco” Rosales (39-29-1, 20 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90 3x. El invicto peso ligero Humberto Galindo (13-0-1, 10 KOs) detuvo a Gregorio “Calambres” Soto en el segundo round. Rafael Guzmán (22-1-1, 14 KOs) anotó un KO en el cuarto round sobre Francisco Javier “Tarasco” Hernández (12-5-1, 7 KOs). Resultados desde Miami

