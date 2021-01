Resultados desde Miami El actual campeón superligero de oro de la AMB y ex campeón interino de peso ligero de la AMB, Ismael “El Tigre” Barroso (24-3-2, 21 KOs) de Venezuela (ahora con sede en Miami) noqueó al veterano Nestor Hugo Paniagua (26-11-2, 17 KOs) en la primera ronda de una pelea sin título el sábado por la noche en el Hotel Four Ambassadors en Miami, Florida. El zurdo Barroso noqueó a Paniagua con un recto de izquierda a la 1:43. Paniagua estuvo caído durante varios minutos, pero parecía estar bien. A los 38 años, Barroso sigue siendo un boxeador fuerte. El prospecto en rápido ascenso Otar Eranosyan (5-0, 2 KOs) del país de Georgia (ahora con sede en Miami) ganó su primer título profesional contra el más experimentado Juan Carlos Peña (31-3, 23 KOs) de la República Dominicana por 4ta ronda KO. Eranosyan parecía tener el control desde el principio, pero Peña fue muy valiente dando tan bien como recibió. El punto de inflexión llegó en la cuarta ronda cuando Eranosyan derribó a Peña con un gancho de izquierda al cuerpo. Peña se puso de pie a las 9 y regresó lanzando un torbellino de golpes a Eranosyan. En medio del bombardeo, Eranosyan conectó otro gancho oportuno al cuerpo donde Pena estaba esta vez contado. Eranosyan ganó el título vacante de peso súper pluma de la NABA USA. En una emocionante batalla de invictos, Mekhrubon Sanginov (9-0-1, 6 KOs) de Tayikistán superó a Quincy LaVallais (10-1-1, 5 KOs) de Louisiana por decisión dividida para ganar el título vacante de peso súper welter NABA-USA. Cada peleador tuvo sus momentos en la pelea, pero dos de los jueces lo tuvieron a favor de Sanginov al final. Los puntajes oficiales fueron 77-74 y 76-75 para Sanginov y 76-75 para LaVallais. Completando la tarjeta: James Bacon (26-4, 17 KOs) decidió unánimemente a Ramón De La Cruz Sena (23-28-3, 13 KOs) en una pelea de peso welter de 10 asaltos. Los puntajes oficiales fueron 100-90 3x para Bacon. Andrey Mangushev (4-0, 3 KOs) por decisión unánime a Milton Nunez (37-26-1, 32 KOs) en 6 asaltos para ganar el título de peso crucero de la Federación Americana de Boxeo de EE. UU. Los puntajes oficiales fueron 59-55 3X todos a favor de Mangushev. Juan Carrillo (4-0, 2 KOs) UD Khainell Wheeler (4-1, 4 KOs)

6 asaltos pesos semipesados ​​(58-56 3xs) Frank Diaz (5-0, 4 KOs) UD Elliott Brown (2-19, 2 KOs)

4 asaltos pesos ligeros (40-36 3xs) Kozimbek Mardonov (1-0, 1 KO) KO2 Marcelo Ruben Molina (23-19-1, 19 KOs)

4 asaltos súper medianos Emmanuel Austin (3-0, 3 KOs) TKO1 Patrick Pierre (3-14, 1 KO)

4 asaltos pesos semipesados El evento fue promovido por Warriors Boxing Promotions / Sabrina David y M&R Boxing / Laura Ching. Resultados desde Tijuana Luján decide a Gómez por el título femenino de la FIB en Argentina

