Luján decide a Gómez por el título femenino de la FIB en Argentina El evento principal de 10 rounds vio a Micaela Milagros Lujan (9-1-1, 3 KOs) de Argentina derrotar a la local Debora Vanesa Gómez (6-5-1, 0 KOs) por decisión dividida para ganar el título vacante de peso supermosca femenino de la FIB. El evento se llevó a cabo en el Complejo Multifunción, Pérez, Santa Fe, Argentina. La pelea tuvo buenos intercambios bidireccionales y pesados. Luján pareció ser más dominante. Los puntajes oficiales fueron 97-93 dos veces para Luján y 97-93 para Gómez. Completando la cartelera… Marcelo Gabriel Sanchez SD Facundo Alberto Rojas 6 rds pesos welter Blas Ezequiel Caro TKO1 Rodrigo Areco 4 rds pesos pluma Cristian Ariel Reggiardo KOT2 Abel Daniel Nizs 4 rds pesos welter OR Promociones / Osvaldo Rivero promovió el programa con TyC Sports televisando el evento. Resultados desde Miami Planta vence a Truax y retiene título IBF en Los Angeles

