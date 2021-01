Planta vence a Truax y retiene título IBF en Los Angeles El invicto campeón mundial súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant (21-0, 12 KOs) superó en puntos al ex campeón mundial “Golden” Caleb Truax (31-5-2, 19 KOs) en doce asaltos unilaterales el sábado por la noche en el Shrine Auditorio de Los Ángeles. Plant dominó la pelea, pero nunca estuvo cerca de conseguir un nocaut. Las puntuaciones fueron de 120 a 108 en todas las tarjetas. “Quería el nocaut. Estoy un poco decepcionado de que mi mano se lastimó al principio de la pelea. Pero siento que hice un buen desempeño ”, dijo Plant. “Siento que soy el mejor campeón de peso súper mediano del mundo. Quiero convertirme en el primer campeón indiscutible de peso súper mediano. Estoy listo para quien sea, cuando sea. Tú los alineas y yo los derribaré. “Me sentí genial. Dominé cada round. Apenas me tocaron. Él tampoco me estaba dando mucho. Sentí que, al principio, solo buscaba sobrevivir y alejarse. Luego, un tercio del camino hacia la pelea, me lastimé la mano. Está un poco hinchado. Sentí algo similar antes. Tengo que sentarme y hacer que lo revisen, pero ya veremos. No creo que obstaculice las próximas peleas. “Un campeón puede adaptarse a cualquier cosa. Se trata de mantenerse concentrado, disciplinado y apegarse al plan de juego. Tal vez la lesión me obstaculizó aquí y allá, pero sentí que lo usé bien: obtuve una victoria dominante, una blanqueada en las tres tarjetas “. Luján decide a Gómez por el título femenino de la FIB en Argentina Dirrell-Davis titular el 27 de febrero en FOX

