Mayweather-Logan es pospuesta Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que la anunciada mega exhibición de boxeo entre el múltiple campeón mundial, Floyd Mayweather Jr. y el astro de las redes sociales, Logan Paul programada para el 20 de febrero pudiera estar en suspenso y estarían en negociaciones para una nueva fecha. TMZ informa que Mayweather-Paul se pospuso oficialmente. En diciembre, Mayweather y Paul anunciaron formalmente el pago por evento a través de sus cuentas de redes sociales. Resultados desde Tijuana

