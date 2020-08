Resultados desde “The Bubble” en Las Vegas El clasificado mundial WBC # 8, OMB # 10 del peso welter junior Arnold Barboza Jr. (24-0, 10 KOs) vencio con una decisión unánime en diez rounds sobre el ex retador al título mundial Tony Luis (29-4, 10 KOs) el sábado por la noche en el interior ” The Bubble ”en el MGM Grand de Las Vegas. Barboza estuvo al mando todo el camino, pero el rudo Luis se quedó con él todo el camino. Las puntuaciones fueron 99-90 3x. A Barboza se le restó un punto en el sexto round por un golpe bajo. Ahora se espera que se enfrente a su compañero de cuadra Alex Saucedo en la cartelera previa de Lomachenko-López del 17 de octubre. Después de la pelea, Barboza declaró: “Para ser honesto, no he peleado desde noviembre pasado. No he hecho 10 rounds en un largo tiempo. Era un tipo duro. Necesitaba la distancia. Mostré un poco de lo que he estado trabajando en la esquina, siendo zurdo y todo eso. Le doy a mi actuación una ‘B’. No estaba realmente satisfecho porque no obtuve el triunfo antes de tiempo pero así sucede.” “Ahora saqué el óxido. Siento que estoy listo para el siguiente paso. Quiero a {Alex} Saucedo. Creo que él y yo seríamos una gran pelea. Sé que lo quiere. Lo quiero, así que probablemente podamos hacerlo pronto. Si él está listo, yo estaré listo “. El invicto peso welter Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (9-0-1, 9 KOs) venció con un brutal KO en el tercer round contra Cody Wilson (9-3, 6 KOs). Rodríguez derribó a Wilson en el primer round y lo derribó con un golpe monstruoso en el tercer round. El tiempo era 1:03. El peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (10-0, 8 KOs), el hermano menor de Gabriel, venció con un nocaut técnico en el séptimo round sobre Cesar Valenzuela (15-7-1, 5 KOs). Muratalla derribó a Valenzuela en el primer round pero Valenzuela le devolvió el favor enviando a la lona a Muratalla en el segundo round. La pelea se detuvo en el séptimo round con Valenzuela recibiendo el castigo. El tiempo era 2:24. El peso gallo Gabriel Muratalla (5-0, 3 KOs), el maestro de preescolar que lucha, superó por puntos al invicto Justice Bland (2-1, 0 KOs) en un combate a cuatro rounds. Bland derribó a Muratalla en el primer round, pero también se le dedujo un punto por golpear a Muratalla cuando estaba abajo. Muratalla superó a Bland el resto del camino para ganar 38-36 3x. El peso mediano Javier Martínez (2-0, 0 KOs), quien ahora entrena con Robert García, superó por puntos a Rance Ward (4-2-1, 2 KOs) en seis rounds. Las puntuaciones fueron 60-54 3x. Lara retiene titulo de la AMB y busca al ganador de Charlo-Rosario Hernandez sorprende al ex Campeón ¨El Perro¨ Angulo en Los Ángeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.