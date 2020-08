Lara retiene titulo de la AMB y busca al ganador de Charlo-Rosario El Cubano campeón mundial de peso súper welter de la AMB Erislandy “The American Dream” Lara (27-3-3, 15 KOs) vencio con una clara decisión unánime en doce rounds sobre Greg Vendetti (22-4-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el Microsoft Theatre en Los Ángeles. Vendetti fue dificil, pero Lara, de 37 años, lo superó en su mayoría con sus habilidades y movilidad. Las puntuaciones fueron 116-112, 117-111, 117-111. “Esta noche, dominé la pelea”, dijo Lara. “Después de esta actuación, estoy buscando subir al ring con cualquiera de los otros campeones. Definitivamente quiero al ganador de Jermell Charlo vs. Jeison Rosario. Si esa pelea se puede hacer, estaré listo para ir “. Falcao y Conceicao lograron triunfos en Sao Paulo, Brasil Resultados desde "The Bubble” en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.