Resultados desde Montreal El ex retador al título mundial Steven Butler (30-3-1, 25 KOs) logró una reñida decisión unánime en diez asaltos sobre Brandon Brewer (25-2-2, 11 KOs) en una pelea por el título vacante de peso mediano de la NABF. Brewer recibió muchos castigos pero logró durar los diez completos. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-89, 99-90. El superligero Yves Ulysse Jr (21-2, 12 KOs) venció con un KO en el tercer round sobre Reuquen Cona Facundo Arce (14-7-2, 7 KOs). Ulysse dejó caer a Arce sobre una rodilla y se quedó así durante los diez completos. El tiempo era 1:59. El peso súper welter Dante “Crazy” Jardon (35-8, 25 KOs) venció con una decisión unánime en diez asaltos sobre el previamente invicto Artem Oganesyan (13-1, 11 KOs) para llevarse el título NABF de 154 libras de Oganesyan. Jardon derribó a Oganesyan en la primera ronda y lo superó en la mayoría de las rondas. Las puntuaciones fueron 98-91, 95-94, 97-92. La invicta superwelter femenina Mary Spencer (6-0, 4 KOs) ganó con un KO en el primer asalto sobre Chris Namus (25-8, 8 KOs). Namus cayo en la lona tres veces. El tiempo era 1:56. “Big Baby” Miller regresa con triunfo en Argentina Crawford y Fury son ligeros favoritos Like this: Like Loading...

