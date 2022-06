Crawford y Fury son ligeros favoritos Terrence Crawford abre como un ligero favorito sobre Errol Spence Jr. en un posible enfrentamiento de peso welter que se dice que está en proceso, y Tommy Fury abre como un ligero favorito sobre Jake Paul en una pelea de peso crucero que se acaba de anunciar. Terence Crawford contra Errol Spence Jr.

Terrence Crawford -130 contra Errol Spence Jr. +100 Tommy Fury contra Jake Paul

Tommy Fury -130 contra Jake Paul +100 Probabilidades cortesía de BetOnline (www.BetOnline.ag). Jake Paul vs Tommy Fury el 6 de agosto en el MSG

