Jake Paul vs Tommy Fury el 6 de agosto en el MSG Showtime Sports y Most Valuable Promotions anunciaron hoy que el YouTuber Jake “The Problem Child” Paul (5-0, 4 KOs) se enfrentará al némesis de toda la vida y al boxeador profesional invicto Tommy “TNT” Fury (8-0, 4 KOs), hermano del campeón mundial de peso pesado del WBC, Tyson Fury, en una pelea programada de peso crucero de ocho asaltos en el Madison Square Garden el sábado 6 de agosto en vivo por Showtime PPV. En la coestelar, Amanda “Real Deal” Serrano (42-2-1, 30 KOs) defenderá sus títulos mundiales unificados de peso pluma contra Brenda “La Pumita” Carabajal (18-5-1, 9 KOs). Jake Paul: “No estaba seguro de que iba a decir que sí a otro enfrentamiento potencial contra Tommy después de que se retiró de nuestro enfrentamiento el año pasado. Pero, en última instancia, noquear a un Fury era demasiado atractivo como para dejarlo pasar. He demostrado que me dedico al boxeo dentro y fuera del ring, desde promover peleas, defender a los peleadores y pagarles a los peleadores, hasta noquear a mis oponentes. Los Furys no pueden decir lo mismo, son egoístas lanzadores. El 6 de agosto, en la meca, el Madison Square Garden, el mundo verá por qué voy camino de ser campeón mundial. Me siento honrado de pelear bajo las mismas luces que algunos de los mejores boxeadores profesionales de la historia”. Tommy Fury: “La charada boxística de los hermanos Paul está a punto de llegar a su fin de una vez por todas. soy boxeador Mi oponente juega al boxeo. Jake Paul se ha vestido para parecerse a un boxeador contra los jubilados de otros deportes. El 6 de agosto le mostraré al mundo que no pertenece al ring. Gracias a mi promotor Frank Warren, Most Valuable Promotions y Showtime por dejarme callar permanentemente a Jake Paul. Espero encabezar el Madison Square Garden y noquear a este payaso”. Paul y Fury se enfrentarán cara a cara por primera vez en una conferencia de prensa el miércoles 29 de junio en el Madison Square Garden. Serrano también estará presente mientras que la retadora Carabajal permanecerá en Argentina para concentrarse en su entrenamiento. Crawford y Fury son ligeros favoritos Bam Rodríguez: Quiero estar a la altura de las expectativas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.