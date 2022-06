Bam Rodríguez: Quiero estar a la altura de las expectativas Jesse “Bam” Rodríguez dice que estará a la altura de las expectativas y demostrará que está listo para hacerse cargo de la división de peso súper mosca cuando regrese a San Antonio y defienda su título mundial del WBC contra Srisaket Sor Rungvisai en el Tech Port Arena el sábado por la noche en vivo en todo el mundo en DAZN. Rodríguez (15-0 10 KOs) ganó el título de manera impresionante, enfrentándose a Carlos Cuadras con solo seis días de antelación y derribando al ex gobernante en el tercer asalto con un corte superior devastador en el camino hacia una amplia victoria por puntos. “Mucha gente me está mirando ahora y me están mirando para que me haga cargo de la división”, dijo Rodríguez. “He visto mucho en las redes sociales diciendo que soy el nuevo Choccy y eso es mucha motivación y quiero estar a la altura de las expectativas. “Rungvisai ha estado con los mejores y vencerlo realmente aumentaría mi confianza y dispararía mi carrera. Me siento mucho más fuerte que contra Cuadras. Eso no fue una casualidad, quiero mostrar que soy el verdadero negocio. “Es posiblemente la prueba más dura que podrías enfrentar en una primera defensa de mi título, pero al igual que con la pelea de Cuadras, no dudé porque estoy aquí para tomar el control. “Quiero ver cómo va la pelea. Tenemos planes de bajar a 112 libras y ganar un título mundial allí, y con suerte unificarnos y volvernos indiscutibles, y luego volver a las 115 libras. “Hay tantos buenos peleadores, me encantaría pelear contra Estrada y Chocolatito y luego en las 112 libras están Julio César Martínez, Sunny Edwards, Junto Nakatani; hay tantos grandes nombres y me encantaría pelear con todos ellos”. Canelo-GGG en el T-Mobile Arena el 17 de Septiembre Like this: Like Loading...

