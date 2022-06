Canelo-GGG en el T-Mobile Arena el 17 de Septiembre El campeón mundial indiscutible de peso súper mediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el campeón unificado de peso mediano Gennadiy ‘GGG’ Golovkin se enfrentarán en su pelea de trilogía en T-Mobile Arena en Las Vegas el 17 de septiembre. La pelea, presentada por Matchroom, Canelo Promotions y GGG Promotions , se transmitirá en vivo por DAZN PPV en los EE. UU. y Canadá, así como en todo el mundo por DAZN (excluyendo México, América Latina y Kazajstán). Los dos primeros combates entre Canelo y GGG tuvieron lugar en el mismo lugar. Bam Rodríguez: Quiero estar a la altura de las expectativas Anuncian Undercard del PPV Ruiz-Ortiz Like this: Like Loading...

