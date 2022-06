Anuncian Undercard del PPV Ruiz-Ortiz Se anunció la cartelera de PPV para la eliminatoria de peso pesado del WBC, entre el ex campeón Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. y Luis “King Kong” Ortiz el 4 de septiembre en un choque del fin de semana del Día del Trabajo desde Crypto.com Arena en Los Ángeles. En la coestelar, los pesos ligeros Isaac “Pitbull” Cruz (23-2-1, 16 KOs) y Eduardo Ramírez (27-2-3, 12 KOs) chocan en una eliminatoria del CMB a 12 asaltos. La acción también verá el regreso del campeón de tres divisiones Abner Mares (31-3-1, 15 KOs) en su primera acción en tres años mientras va contra el ex retador al título Miguel Flores (24-4, 12 KOs) en un combate a 10 rounds en peso súper pluma más el invicto peso ligero José Valenzuela (12-0, 8 KOs) se enfrenta al ex campeón mundial Jezreel Corrales (26-4, 10 KOs) a 10 asaltos. Canelo-GGG en el T-Mobile Arena el 17 de Septiembre Lista la cartelera de González-Barriga para el viernes en Kissimmee Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.