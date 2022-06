Lista la cartelera de González-Barriga para el viernes en Kissimmee Los mejores talentos de Puerto Rico se presentarán en la cartelera de Gonzalez-Barriga el viernes en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, y en vivo por ProBox TV. Como se anunció previamente, Jonathan “La Bomba” González (25-3-1, 14 KOs) defenderá su título de peso minimosca junior de la OMB contra Mark Anthony “Baby Boy” Barriga (11-1, 2 KOs) en el combate principal de 12 asaltos. evento. En el evento coestelar, Axel “Mini” Vega (15-4-1, 8 KOs) de Ensenada, Baja California, México se enfrenta al golpeador venezolano Angelino “Huracán” Cordova (16-0-1, 12 KOs) en un 10 asaltos por el título de peso mosca junior latino de la OMB. Los siguientes combates de cartelera están programados para transmitirse en vivo en ProBox TV a partir de las 7:30 p. m. ET/4:30 p. m. PT. · Hakim Lopez (12-0, 8 KOs), un prospecto de peso semipesado de Ellenwood, Georgia con raíces en Puerto Rico, se enfrentará a Cruse Stewart (8-0, 6 KOs) de Rock Island, Illinois en una batalla de ocho asaltos. · Najee López (4-0, 4 KOs), el hermano menor de Hakim, se enfrentará al olímpico colombiano Jeysson Monroy (1-0, 1 KO) en un duelo de peso crucero programado a seis asaltos. · Jaycob Gómez (4-0, 4 KOs) de Caguas, Puerto Rico regresará en una pelea de seis asaltos en peso súper pluma contra Ramón Esperanza (22-20-1, 11 KOs) de Asunción, Paraguay. · Jan Paul Rivera (2-0, 2 KOs) de Ponce, Puerto Rico pondrá su récord invicto en juego contra César Martínez (4-6-2, 1 KO) de Los Ángeles, California en cuatro asaltos. · Jocksan Blanco (3-0, 1 KOs) de Caracas, Venezuela regresará en una batalla de peso welter a cuatro asaltos. · Trinidad Vargas de Carrollton Texas hará su debut profesional contra Josh Aarons (0-2) de Williamsport, Pensilvania en una pelea de cuatro asaltos en peso súper mosca. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Que semana de actividad mundial para el WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.