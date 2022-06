“Big Baby” Miller regresa con triunfo en Argentina El peso pesado de 341 libras Jarrell “Big Baby” Miller (24-0-1, 20 KOs) peleó por primera vez desde 2018 derrotando al favorito local Ariel Esteban Bracamonte (11-8, 6 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el jueves por la noche en la AMB KO al Festival de Drogas dentro del Casino Buenos Aires en Buenos Aires, Argentina. Bracamontes se inspiró peleando frente a los locales y pareció superar a Miller durante la mayor parte de los primeros tres asaltos. Miller parecía oxidado por el despido. En la cuarta ronda, Miller golpeó bajo a Bracamontes y el árbitro le permitió cinco minutos para recuperarse. Bracamontes no usó los cinco minutos completos y salió disparando aparentemente para llevarse la cuarta ronda. Miller superó a Bracamontes durante todo el quinto asalto luchando contra las cuerdas y haciéndolo fallar. Miller pareció encontrar su ritmo en la sexta ronda y comenzó a castigar a Bracamontes con golpes de poder. La séptima ronda vio más lo mismo con Miller conectando regularmente con golpes duros. Bracamontes lo hizo mejor en la octava ronda, pero aún parecía ser una ronda ganadora para Miller. Los momentos finales de la novena ronda vieron a Miller vertiendo, lloviendo una variedad de golpes fuertes, pero Bracamontes nuevamente capeó la tormenta para ver la campana que terminaba la ronda. Ambos peleadores en momentos separados perdieron sus protectores bucales durante la ronda final. Cada peleador luchó los segundos finales hasta la campana final para terminar el combate y la ronda. Las tarjetas de puntuación oficiales de los tres jueces leen 97-92, todas a favor de Miller. El peso pesado Ivan Dychko (12-0, 11 KOs) recorrió la distancia por primera vez, tomando una decisión unánime unilateral de diez asaltos sobre Kevin Nicolas Espindola (7-4, 2 KOs). Resultados desde Montreal Like this: Like Loading...

