AIBA es expulsada de los Juegos Olímpicos de 2024 Por. Gabriel F. Cordero En interés de los atletas y la comunidad del boxeo, la Junta Ejecutiva (EB) del Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido que los eventos clasificatorios y las competencias de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024 no se llevarán a cabo bajo la autoridad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA). Segun el COI, la decisión se sustenta en la protección de los atletas y su necesidad de brindarles certeza sobre las competencias y clasificatorios olímpicos rumbo a Paris 2024 incluyendo la AIBA y sus sistemas de arbitraje y evaluación. Esta es la segunda Olimpiada consecutiva en la que la IBA tiene prohibido supervisar el boxeo olímpico. Las diversas preocupaciones del COI sobre la gobernanza de la IBA, incluido el proceso de arbitraje y evaluación y su dependencia financiera de la empresa estatal Gazprom, aún continúan. Hasta ahora es incierto el futuro del boxeo en el programa de los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 y se discutirá posteriormente. Canelo-GGG en conferencia de Prensa en Los Angeles “Big Baby” Miller regresa con triunfo en Argentina Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.