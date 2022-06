Canelo-GGG en conferencia de Prensa en Los Angeles Por. Miguel Maravilla Saul ‘Canelo’ Alvarez y Gennady ‘GGG’ Golovkin se han presentado en Los Ángeles el viernes en la conferencia de prensa de presentación de su mega combate por el los títulos súper medianos del WBC, WBA, IBF y WBO el 17 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas. AIBA es expulsada de los Juegos Olímpicos de 2024 Like this: Like Loading...

