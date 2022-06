Bomba González retiene título OMB de las 108 libras

El campeón de peso minimosca de la OMB, Jonathan "Bomba" González (26-3-1, 14 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre Mark "Baby Boy" Barriga (11-2, 2 KOs) el viernes por la noche en el Osceola Heritage Park en Kissimmee. , florida Barriga fue agresivo al principio, pero González, más rápido, se ajustó y tomó el relevo tarde. Las puntuaciones fueron 115-113, 117-111, 117-111.

