Golovkin: No hay nada personal Por Miguel Maravilla El dos veces campeón mundial de peso mediano de Kazajstán, Gennady “GGG” Golovkin (42-1-1, 37 KO’s), finalmente tiene su oportunidad de ajustar cuentas con su rival, el campeón indiscutible de peso súper mediano, Saúl “Canelo” Álvarez (57-2-2, 39). KO). Golovkin se enfrenta a Canelo el sábado 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por DAZN. “Es mi primera pelea en 168, haremos todo lo posible para ganar esta pelea. Conozco a Canelo en 160, ahora vamos a intentarlo en 168”, dijo Golovkin. “Desde un punto de vista emocional, después de dos peleas es solo otra pelea. Estoy completamente relajado al respecto”. Después de haberse enfrentado dos veces por un total de 24 asaltos, ya que la primera pelea en septiembre de 2017 vio a los dos peleadores llegar hasta el final peleando hasta un empate, la revancha llegó un año después, en septiembre de 2018, con Canelo logrando una cerrada decisión dividida en otra pelea cerrada. “No creo que haya cambiado nada. Todos tenían una opinión, jueces y periodistas. La peor de las decisiones, es agua debajo del puente”, Golovkin sobre las 2 peleas con Canelo. “Durante la pelea aprendes algo sobre tu oponente. Aprendimos algo contra el oponente. Cuando termina la pelea, te abrazas, pero si tu oponente dice que es personal, tal vez haya algo”. Al parecer, las tensiones se han intensificado en la rivalidad con GGG y Canelo ya que Golovkin expresó su preocupación. “Si es personal para él o su equipo. No lo sé pero, en mi opinión, no hay nada personal”, dijo Golovkin. No es ningún secreto, pero Golovkin ha estado esperando ansiosamente la tercera pelea con Canelo. Con Canelo buscando otras opciones y logrando sus objetivos para volverse indiscutible, parecía que se le estaba acabando el tiempo a Golovkin. A la edad de 40 años, Golovkin siente que la edad no es un factor ya que espera la tercera pelea con Canelo. “No estaba 100 por ciento seguro de si volveríamos a pelear. Hubo acontecimientos en la corte que estaba tratando de posponer, había esperanza. Era razonable que aceptara la pelea”, dijo Golovkin. “No quiero que tengas la impresión de que estoy en el boxeo por culpa de mi oponente”. Ha sido una campaña tranquila y diferente para Golovkin desde su última y única derrota ante Canelo. Haciendo un cambio de entrenadores de Abel Sanchez a Jonathan Banks. “Me siento muy bien con Jonathan y nuestro proceso de formación. Creo que mis fans seguirán apoyándome. Creo que hay un grupo de personas que me apoyaron por Abel, pero no importa quién sea el entrenador, la gente va a ser fanática de los luchadores de todos modos”. “Cualquier luchador o cualquier persona lo evalúas como individuo. No me salgo de la norma, miro un sentido de lo que tengo delante. Sé quién es y cuántos años tiene. Su ritmo de trabajo es como si tuviera 19 años”, dijo el entrenador de Gennady Golovkin, Jonathan Banks. “Es uno de los muchachos que tiene un alto ritmo de trabajo, 100 por ciento”, El dúo ha acumulado cuatro victorias juntas, un nocaut sobre Steve Rolls en su primera pelea, una decisión difícil y reñida sobre Sergey Derevyanchenko al recoger el título vacante de peso mediano de la FIB, anotando un nocaut sobre Kamil Szremeta. “Mucho ha cambiado desde la última pelea, la pandemia. Estoy hablando de la vida; el boxeo se mantuvo igual. Creo que he madurado y me he vuelto más sabio. El hecho de que pasé 2020 con mi familia fue bueno”, dijo Golovkin. Golovkin viene de una emocionante victoria por nocaut sobre el japonés Ryota Murata, mientras el Big Drama Show llega a Japón. “Mi enfoque se basó en que era una pelea de 12 asaltos. Empecé a comprobar y sentir a mi oponente. Sabía que tenía que descifrarlo”, Golovkin sobre su última pelea. “Creo que tuvo una gran actuación. Nos estamos volviendo más eficientes en las cosas que él hace mejor. El desarrollo es como cualquier cosa hasta el punto en que primero comienzas algo que comienzas con una semilla. Cuanto más riegas y nutres, se supone que crecerá y ese es el caso aquí. Puede crecer para ser más eficiente”, dijo Jonathan Banks. Canelo viene de una derrota por decisión ante el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, en su intento por el título de peso semipesado. A pesar de la derrota, Álvarez todavía tiene los títulos indiscutibles en el peso súper mediano cuando hizo campaña en 168 y conquistó, luego de su victoria sobre Golovkin. “Sé que mucha gente no me cree, pero no vi la pelea en vivo, Bivol era Bivol y Canelo era Canelo. No sorprende” Golovkin sobre la derrota de Canelo ante Bivol. “Vi algunos momentos destacados”, agregó Golovkin. “Pensé que era una buena pelea. Dije que si Bivol salía golpeando sería difícil que ganara”, Banks sobre la derrota de Canelo. Golovkin siente que, a pesar de la derrota, sabe lo que le espera Canelo Álvarez en la noche de la pelea. “Una pérdida solo puede hacerte más fuerte. Creo que es bueno para Canelo porque estará mucho más fuerte y motivado”, dijo Golovkin sobre Canelo. “No creo que sea una forma adecuada de decirlo para tratar de obtener un nocaut. Mi estrategia sigue siendo la misma, tengo que boxear”, “Esta será una lucha de ajustes. Creo que esta lucha será la lucha de los ajustes. ¿Quién hará los ajustes? Se conocen”, dijo Jonathan Banks. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla. Canelo: Estare buscando el nocaut Bomba González retiene título OMB de las 108 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.