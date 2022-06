Canelo: Estare buscando el nocaut Por Miguel Maravilla La superestrella mexicana indiscutible campeón de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (57-2-2, 39 KO) renueva su rivalidad con el ex campeón de peso mediano Gennady “GGG” Golovkin (42-1-1, 37 KO) de Kazajstán. Canelo se enfrenta a GGG el sábado 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por DAZN. “Aquí estamos listos para esta pelea y renovando esta rivalidad”, dijo Canelo a Fightnews.com®. “La verdad es que estoy más motivado y soy más peligroso. Después de la derrota estoy muy motivado y eso me convierte en un peleador más peligroso”. Pasarán casi cuatro años desde la última vez que Canelo compartió el ring con Golovkin cuando se enfrentaron en septiembre de 2018. Pelearon un total de 24 asaltos, ya que la primera pelea fue un empate y Canelo logró una decisión dividida tomando el 1-0- 1 ventaja en la rivalidad. “Le gané, y siempre pienso en eso”, Canelo sobre la última pelea. “Se sorprenderá de cómo he mejorado desde la última pelea”, agregó Canelo. Después de su última pelea, Canelo subió al peso súper mediano para conquistar a todos los campeones de la división y unificar. Acumulando victorias sobre el campeón de la AMB Rocky Fielding, defendiendo contra Daniel Jacobs, un nocaut sobre Sergey Kovalev, el campeón del CMB Callum Smith, Avni Yildrim, el campeón de la OMB Billy Joe Saunders y el campeón de la FIB Caleb Plant para volverse indiscutible en el peso súper mediano. “Estoy tratando de luchar por mi legado. Soy competitivo y en el camino habrá adversidades y obstáculos, pero eso no quiere decir que me detenga en mi objetivo de ser grande. Ganas, pierdes. El mejor de los casos es volver a levantarse”. Atreviéndose a ser grande, Canelo subió a la división de peso semipesado de 175 libras, ya que estaba en el lado perdedor de una decisión ante el campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, en su última pelea. Una pelea en la que Canelo nunca tuvo éxito ya que el golpe de Bivol y el ritmo de trabajo demostraron ser demasiado. “Realmente no quiero dar ninguna excusa. Simplemente me cansé a medida que crecía la pelea. Pasaron muchas cosas y acepto la derrota. Me siento orgullosa. Cada pelea es por mi legado”, Canelo sobre su derrota ante Bivol. “Es importante para mi regreso. Tengo una mente fuerte para seguir avanzando. Quiero ser uno de los mejores boxeadores de la historia”. El entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, habló sobre la derrota. “Ganas algo y pierdes algo en el boxeo. Con Oscar Valdez perdimos ante uno de los mejores, con Canelo fue una pelea que no debimos perder, buscábamos hacer historia, pero así es el boxeo”. Ahora Canelo vuelve a bajar del peso semipesado al súper mediano para defender sus títulos indiscutibles de WBC, WBA, WBO, IBF y Ring Magazine contra GGG. “Todavía siento que soy el mejor y soy el campeón indiscutible en mi división de peso”, Canelo sobre su estado en el peso súper mediano. Para Golovkin, se separó de su entrenador anterior, Abel Sánchez, dejando espacio para su nuevo entrenador de reemplazo y ex contendiente de peso pesado, Jonathan Banks. Desde su última pelea con Canelo y su conexión con Banks, Golovkin ha peleado tres veces, anotando un nocaut sobre Steve Rolls, ganando una decisión muy reñida sobre Sergey Derevyanchenko para ganar el título vacante de peso mediano de la FIB, un nocaut sobre Kamil Szremeta y viene un nocaut sobre el japonés Ryota Murata. No hay duda de que Golovkin se ha convertido en el mayor rival de Canelo en su carrera. Un respeto mutuo que comenzó hace casi diez años cuando los dos se enfrentaron como jóvenes campeones. Desde entonces, más dos luchas después la rivalidad ha tomado su turno. “Me siento más motivado. Quiero volver al ring con este tipo, Golovkin, está hablando mierda”, dijo Canelo. “Necesito pelear contra Golovkin. Estoy buscando un nocaut”, Álvarez no se contuvo y criticó duramente a Golovkin en la mesa redonda previa a la conferencia de prensa inaugural en Hollywood. Durante la conferencia de prensa, Canelo también expresó sus sentimientos y animosidad, intensificando la rivalidad. “Dijo que estaba asustado, y él es el que lucha contra los luchadores de clase D. Está hablando demasiado, por eso es personal para mí. Siempre pretende ser un buen tipo aquí frente a ustedes, pero es un imbécil”, dijo Canelo. “Él sabe lo que pienso de él. Espero que él sienta lo mismo”. Con rumbo a Nueva York para la próxima conferencia de prensa, Canelo y su equipo comenzarán la preparación dirigida por el entrenador en jefe Eddie Reynoso en San Diego para el tercer capítulo de su rivalidad con Golovkin. “Debe trabajar duro para esta pelea. Él lo conoce y ellos se conocen. Creo que será más complicado”, dijo Eddie Reynoso. Tras la derrota ante Bivol, Canelo enfrentó críticas extremas ya que la pelea con Golovkin estaba en duda. A pesar de la derrota, Canelo sabe que aún le queda un capítulo por cerrar en su rivalidad con Golovkin. Es un camino de regreso a la redención cuando promete eliminar a Golovkin. “No puedes satisfacer a todos, a la opinión pública, y honestamente nunca me importó lo que diga la gente”, Canelo sobre las críticas. “Un nocaut es lo que veo. Seré el último tipo al que él (Golovkin) se enfrente. Será satisfactorio”, concluyó Canelo. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Golovkin: No hay nada personal Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.