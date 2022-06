McCaskill KOT a Ibarra y retiene titulos WBC, WBA, IBF y WBO en Texas La gobernante indiscutible del peso welter femenino Jessica “CasKILLA” McCaskill (12-2, 5 KOs) defendió con éxito sus títulos WBC, WBA, IBF y WBO con un nocaut técnico en el tercer asalto contra Alma Ibarra (10-2, 4 KOs) el sábado por la noche en el Tech Arena portuaria en San Antonio, Texas. McCaskill golpeó a Ibarra durante tres rondas e Ibarra no quiso salir en la cuarta ronda. En un choque de pesos pluma invictos, el astuto Raymond Ford (12-0-1, 6 KOs) superó a Richard Medina (13-1, 7 KOs) en diez asaltos en una pelea por los cinturones WBA Continental Americas y IBF North American. Las puntuaciones fueron 100-90, 100-90, 99-91. El invicto peso mediano Nikita Ababiy (12-0, 6 KOs) superó por puntos a Noe Larrios Jr (14-2, 6 KOs) en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 78-74 3x. El peso supergallo Jesús Martínez (2-0, 0 KOs) tomó una decisión mayoritaria en cuatro asaltos contra Kevin Monroy (1-3, 0 KOs). Las puntuaciones fueron 38-38, 39-36, 39-37. Akhmadaliev KOT 12 a Ríos y retiene títulos supergallos de la WBA y IBF Canelo: Estare buscando el nocaut Like this: Like Loading...

