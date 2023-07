Resultados desde Kissimmee, Florida En la última guerra entre Puerto Rico y México el miércoles por la noche en el Kissimmee Civic Center en Kissimmee, Florida, los superplumas Orlando González (21-2, 12 KOs) y Ramiro Cesena (16-2-1, 13 KOs) se golpearon fuertemente por diez rounds con González ganando 96-94, 96-94, 97-93. Los jueces prefirieron a González sobre los poderosos golpes de Cesena. El superligero Mohamed Mimoune (22-5, 3 KOs) detuvo al previamente invicto Steven Galeano (12-0, 9 KOs) en el sexto round. Galeano abajo al final de la ronda cinco y abajo 3x en la ronda seis. La invicta peso mediano Darrelle Valsaint (9-0, 7 KOs) detuvo a Daniel Aduku (15-4-1, 11 KOs) en el cuarto asalto. Golpes al cuerpo terminaron con Aduku. El peso ligero invicto Mandeep Jangra (5-0, 3 KO) superó por puntos a Yesner Talavera (15-16-1, 4 KO) en seis asaltos. Conferencia de prensa final Estrada-Yudica desde Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.