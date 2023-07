Conferencia de prensa final Estrada-Yudica desde Las Vegas Intercalada entre súper peleas esta semana, Top Rank tiene un espectáculo encabezado por la campeona unificada de peso mínimo femenino WBC/WBA Seniesa “Super Bad” Estrada (24-0, 9 KOs) contra Leonela Yudica (19-1-3, 1 KO) este viernes en el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. Seniesa Estrada: “Esto es solo el comienzo. Estamos en un gran momento en el boxeo femenino donde todas las mejores mujeres están comenzando a encabezar buenos eventos… todos piensan que voy a sorprender al mundo cuando me suban al ring. Pero entonces, suena la campana y ven que mi estilo es simplemente diferente. Soy una peleadora diferente”. Leonela Yúdica: “Estoy segura de que me han subestimado. He tenido muchas peleas y tengo mucha experiencia. Defendí mi título de peso mosca 10 veces. Y si bien es un gran desafío bajar de peso, estoy lista y preparada para demostrar que tengo todo lo necesario para volver a ser campeona mundial”. Resultados desde Kissimmee, Florida AMB suspende al excampeón Puello hasta octubre Like this: Like Loading...

