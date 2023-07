AMB suspende al excampeón Puello hasta octubre El ex campeón superligero de la AMB, Alberto Puello, será eliminado del ranking de la AMB por el uso de sustancias prohibidas previo a su pelea contra Rolly Romero, actual campeón de la categoría. El Comité de Campeonatos de la AMB anunció que se adhiere a la decisión tomada por la Comisión Atlética de Nevada que, luego de una audiencia, determinó que Puello debe ser suspendido hasta el 5 de octubre de 2023. Por tal motivo, Puello podrá solicitar su regreso a la AMB y poder regresar a las clasificaciones después de esa fecha. Conferencia de prensa final Estrada-Yudica desde Las Vegas Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los medios de comunicación y su evolución. Like this: Like Loading...

