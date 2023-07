Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los medios de comunicación y su evolución. Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán El trabajo que tienen en la vida es difícil de medir ya que es sin duda el elemento más influyente para todo. Las noticias mantienen a la sociedad informada y educada, los comerciales y el marketing dan vida y éxito a los productos, las entrevistas y segmentos hacen historias que crean héroes o villanos, etc. Sin cobertura mediática, cualquier actividad se minimiza, y los resultados de dicha actividad se reflejan proporcionalmente. Por ejemplo, es poco probable que un producto sin publicidad se convierta en un gran éxito, aunque sea el mejor del mercado. De manera similar, un evento sin cobertura mediática no tendrá el impacto o la trascendencia que se merece. El boxeo es un deporte que siempre ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Primero fueron los periódicos; los reportajes de las peleas ocupaban varias páginas en los periódicos, y cada día había noticias de la vida personal de los luchadores, información internacional, y todo tipo de publicaciones en las que este deporte ocupaba gran parte de las páginas, día tras día. Esto sucedió durante décadas en muchos países del mundo. Más tarde llegó la radio como un gran complemento a los medios escritos. Semana tras semana podías escuchar y seguir los combates de todo el mundo. La invención y desarrollo de la televisión supuso un gran cambio en todos los sentidos y en muchos ámbitos de la vida, pero especialmente en el deportivo. El boxeo fue uno de los grandes elementos que utilizó la televisión para lograr sintonizar sus canales. Fue así que el boxeo y la lucha tomaron espacio en la programación semanal, y de la misma manera, fueron la plataforma para que algunas marcas comerciales crecieran de manera impresionante. De hecho, en México, el tradicional show de boxeo de los sábados fue una fórmula que funcionó durante 47 años sin interrupción. Televisa, con el patrocinio de Corona, llevó este deporte a todos los hogares de nuestro país, desde la Arena Coliseo, la Arena México y otras diferentes sedes alrededor del mundo, creando así una gran afición a nuestro deporte. La televisión atrajo a millones de fanáticos en casa, en lugar de solo a los miles de fanáticos en las arenas. Luego vino Pay Per View, y acabó con la televisión al aire libre gratis, ya que estaba limitada a aquellos que podían pagar los eventos, quitándole a la gente la posibilidad de ver las peleas gratis en casa. Tuve el honor de asistir a la entronización de 10 miembros del Salón de la Fama de los Periodistas Deportivos la semana pasada aquí en la Ciudad de México. Ahí fue donde me inspiré para elegir este tema para la columna. Ser periodista, fotógrafo, columnista, blogger o cualquiera que sea la actividad dentro de los medios es, en verdad, un trabajo altamente especializado. Mencionaron los días duros en la escuela y la universidad, la preparación que tuvieron, la vida difícil, llena de sacrificios por tener que estar siempre lejos de sus familias, con sus columnas, fotografías o relatos, que son parte tan importante en la carrera de los deportistas. Es imposible pensar en el béisbol sin recordar inmediatamente la voz de o Vince Scully, o en la NFL pensar en John Madden, o en el boxeo con el pensamiento inmediato de Howard Cosell, Jim Lampley y muchos otros… Vivimos en un mundo diferente. La tecnología ha llegado y ya no hay vuelta atrás. Así como tiene grandes ventajas, también trae amenazas y problemas. En cuanto al periodismo, ha habido cambios muy grandes, específicamente hablaré de la multiplicidad de personas que se autodenominan periodista, e incluso medio de comunicación. Individuos que con solo abrir una cuenta de Facebook, Twitter, Instagram o cualquier red social y tener un teléfono celular, se hacen llamar periodistas sin, en muchas ocasiones, tener la más mínima preparación en la materia. Sin estudios ni certificación, salen al mundo a posicionarse como reporteros y el de sus medios. Como todo en la vida, hay buenos y malos, y en el boxeo este fenómeno se ha multiplicado notablemente. El CMB y yo tenemos el máximo respeto por los medios y los periodistas. Nunca he negado una entrevista y nunca he evadido una pregunta, todo está contestado. La crítica constructiva es muy importante para mí, es la forma de recibir orientación, cuando te equivocas y puedes mejorar en todos los sentidos. El problema es cuando la crítica es irrespetuosa, sistemática y sin fundamento; es más una campaña sobre temas de interés con beneficios personales. La semana pasada tuve una de esas entrevistas. Una persona solicitó una entrevista a través de mensaje directo en Twitter y yo como siempre, acepté, que experiencia más dura, estábamos sin la más mínima ética profesional, se dedicó a atacarme y tratar de arrinconarme, sin la más mínima ética profesional. Tras media hora de Zoom, y teniendo el testimonio del boxeador en el que basó su ataque y siendo ridiculizado, el boxeador confirmó que el CMB avanza correctamente, y que está muy agradecido por las grandes oportunidades. El pseudo periodista inclinó la cabeza derrotado y procedió a dar por finalizada la entrevista. Es más, te invito a verlo en el siguiente enlace: https://twitter.com/i/broadcasts/1BRJjZZWloQJw Sabías…? Don José Sulaimán fue un ser humano único y un gran visionario. Pasó sus últimos años desarrollando una plataforma digital, que ahora se llama streaming; quería tener el canal WBC Boxing para que los promotores, que no tenían contratos de televisión, pudieran transmitir programas. Don José Sulaimán fue un ser humano único y un gran visionario. Pasó sus últimos años desarrollando una plataforma digital, que ahora se llama streaming; quería tener el canal WBC Boxing para que los promotores, que no tenían contratos de televisión, pudieran transmitir programas. Desafortunadamente, la tecnología no estaba lista y no tenía la experiencia más la infraestructura que ahora es una realidad. Anécdota de hoy Mi papá creció en Ciudad Valles, una ciudad muy pequeña en San Luis Potosí. Cuando hablaba de sus inicios en el boxeo, su historia nos cautivó: "Mis amigos eran boxeadores, y por eso me entusiasmé, pero recuerdo cómo me narraba con mucha emoción tu abuelo Elías, cuando escuchaba las peleas de Joe Louis en la radio. El Bombardero Marrón era el hombre más conocido del mundo, y gracias a la radio, un hombre árabe, residente en México, seguía su carrera y logros de gloria. Esa es la hermosa magia de los medios". Agradezco sus comentarios en [email protected] "Monster" Inoue es Tetracampeón mundial al ganar los títulos 122 lbs de WBC y OMB

