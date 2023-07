“Monster” Inoue es Tetracampeón mundial al ganar los títulos 122 lbs de WBC y OMB “Monster” Naoya Inoue (25-0, 22 KOs) capturó de manera impresionante los cinturones de 122 libras del WBC y la OMB cuando mantuvo la presión desde el principio, lanzó jabs y combinaciones de manera positiva y finalmente atrapó a Stephen Fulton (21-1, 8 KOs) para detenerlo a los 1:14 del octavo round el martes en el Ariake Arena en Tokio, Japón. Fue el cinturón en una cuarta división de Naoya ya que anteriormente había adquirido los títulos de 108, 115 y 118 libras. Inoue, de 30 años, siguió lanzando jabs y acechando al campeón defensor en cada asalto. Fulton, de 29 años, ocasionalmente intentó contraatacar al agresivo japonés, quien los evitó casi todos y siguió golpeando con la izquierda para que sangrara por la nariz en la cuarta ronda. El octavo vio a Inoue volverse más agresivo, conectando un brutal derechazo a la cara del campeón. Stephen casi pierde el equilibrio, y Naoya lo siguió rápidamente con un gancho de izquierda y se fue a la lona. Fulton se levantó valientemente y se reanudó pelea . Inoue se abalanzó sobre él y lo acorraló con una ráfaga de golpes. El legendario árbitro Héctor Afú, Panamá, declaró positivamente detenido el combate cuando Fulton se fue nuevamente de espaldas al poste de la esquina. Fue su segunda visita a la lona con el árbitro viniendo a su rescate. El recién coronado campeón dijo con júbilo: “Estoy muy feliz de convertirme en el campeón de peso supergallo. Realmente aprecio su apoyo y contribuciones a este gran evento”. Luego, su homólogo, el campeón de la AMB y la FIB, Marlon Tapales, subió al ring, mostrando sus cinturones y pide enfrentarse al nuevo campeón Naoya. Se enfrentarán pronto para unificar los cuatro cinturones dentro de este año, con suerte. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los medios de comunicación y su evolución. Ramírez vence a Shimizu y retiene título OMB de las 126 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.