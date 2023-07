Ramírez vence a Shimizu y retiene título OMB de las 126 libras Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El campeón de peso pluma de la OMB Robeisy Ramírez (13-1, 8 KOs) retuvo su cinturón al derrotar al retador japonés Satoshi Shimizu (11-2, 10 KOs) dominando el combate desde el principio,luego aceleró su ataque y lo derribó para detenerlo a las 1:08 del quinto round el martes en Tokio, Japón. Ramírez, originario de Cuba, ganó previamente la medalla de oro olímpica dos veces en 2012 y 2016, y luego se convirtió en profesional. Shimizu, seis pulgadas más alto con 5’11”, también fue un atleta olímpico que obtuvo la medalla de bronce en Londres en 2012. Ramírez siguió golpeando al retador más lento desde todos los ángulos, se defendió bien con su defensa apretada y finalmente aceleró su ataque en el quinto round. Robeisy explotó un uppercut de izquierda bien sincronizado a la barbilla, y lo derribó mal. Aunque Shimizu, que sangraba por la boca y la nariz, apenas reanudó la pelea, el campeón se abalanzó sobre él para provocar la intervención del árbitro Ramón Pena. “Monster" Inoue es Tetracampeón mundial al ganar los títulos 122 lbs de WBC y OMB Entrevista: Al Árbitro del Salón de la Fama, Richard Steele Like this: Like Loading...

