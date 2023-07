Entrevista: Al Árbitro del Salón de la Fama, Richard Steele Por Jeff Zimmermann El árbitro del Salón de la Fama, Richard Steele, analizó la Súper Pelea del sábado entre Errol Spence Jr. y Terence “Bud” Crawford por el campeonato indiscutible de peso welter en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Steele compartió sus recuerdos de sus Súper Peleas que arbitró en el pasado de Hagler-Hearns, Leonard-Hagler y Chavez-Taylor, así como su relación con la “CABRA” Muhammad Ali. Steele también habló sobre su invicto supermediano de Guatemala, Lester Martínez, quien ahora es entrenado por el entrenador de Crawford, BoMac, así como su Richard Steele Foundation & Boxing Club. Tráiler en HBO del "Golden Boy" Like this: Like Loading...

