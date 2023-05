Resultados desde Guadalajara Como parte de la semana de la pelea Canelo-Ryder en Guadalajara, Canelo Promotions mostró a dos de sus jóvenes prospectos estadounidenses invictos. En el evento principal, el peso súper pluma Jonathan López (11-0, 8 KOs) de Orlando, Florida, detuvo a Osvaldo Núñez (5-5, 0 KOs) de Morelia, Michoacán, México, en el tercer round. López derribó a Núñez en el segundo round y obtuvo la detención del árbitro a las 1:01 del tercer round debido a un desagradable corte sobre el ojo izquierdo sufrido por Núñez. Además, el peso súper welter Lázaro Lorenzana (11-0, 8 KOs) de San Diego, California, ganó una decisión dividida en ocho rounds sobre Alexis Ríos (4-3-1, 1 KO) de Zapopan, Jalisco, México. Los puntajes fueron 77-75, 77-75 Lorenzana, 79-73 Ríos. Pacquiao pierde juicio civil por $5.1 millones Munguia-Derevyanchenko el 6 de junio en California Like this: Like Loading...

