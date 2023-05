Munguia-Derevyanchenko el 6 de junio en California En su mayor prueba en el ring hasta el momento, el invicto peso mediano Jaime Munguia (41-0, 32 KOs) se enfrentará al ex contendiente Sergiy “The Technician” Derevyanchenko (14-4, 10 KOs) en una pelea de peso mediano a 12 asaltos el sábado 6 de junio El evento principal de 12 rounds está programado para llevarse a cabo en el Toyota Arena en Ontario, California, y se transmitirá en vivo en todo el mundo por DAZN. “Munguia siempre ha querido las peleas más duras, y esta será una de ellas”, dijo Oscar De La Hoya, director ejecutivo y presidente de Golden Boy Promotions. “Durante años, Derevyanchenko ha ido a vida o muerte con los mejores pesos medianos de la división y siempre ha llegado a la campana final. Si Jaime lo supera, y creo que lo hará, estará inmediatamente en posición para una oportunidad por el título mundial”. Derevyanchenko, de 37 años, ha perdido tres de sus últimos cuatro Resultados desde Guadalajara Hekkie Budler vuelve a la acción Like this: Like Loading...

