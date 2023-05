Hekkie Budler vuelve a la acción Por Ron Jackson El boxeador más condecorado de Sudáfrica, Hekkie Budler, regresa a la acción cuando se enfrente al zurdo filipino Enrique Magasalin el sábado por la noche en el Unisa Hall en Ormonde, Johannesburgo. El torneo será retransmitido en directo por Supersport. Budler, quien celebrará su cumpleaños número 35 el 18 de mayo, hizo su debut profesional el 5 de julio de 2007, y al compilar un 34-4, 10 KOs, ganó el peso mosca junior de IBO All Africa, el peso mosca junior de IBO, el peso paja de IBO. , peso mínimo interino de la AMB, peso mínimo de la AMB, peso supermínimo de la AMB, peso minimosca panafricano de la AMB, peso minimosca IBO y peso minimosca plata del CMB. Magasalin (8-4-2, 1 KO), de 27 años, quien hizo su debut profesional en diciembre de 2016, perdió dos de sus últimas tres peleas y solo tuvo una en diez asaltos, la cual perdió. Las probabilidades están en contra del filipino que tiene un poder limitado con solo una victoria por detención en su récord. A pesar de que ha estado inactivo durante algún tiempo, las clasificaciones independientes de la revista The Ring tienen a Budler en el puesto número 3 del peso mosca junior y el WBC lo tiene en el puesto número 1. En el papel, esto parece un completo desajuste. Sin embargo, Budler debe ganar esta pelea, ya que espera desafiar a Kenshiro Teraj por los títulos de peso mosca junior de la AMB y el CMB en agosto en Japón. Hay cinco peleas en la cartelera, incluido el ex campeón de peso minimosca de la FIB, DeeJay Kriel (17-2-1, 8 KO), quien se enfrentará a Sandeep Kumar (12-1-1, 8 KO) y tendrá su segunda pelea desde que perdió su cinturón a Félix Alvarado en enero de 2021. Top Rank gana la subasta del WBC por Beterbiev-Smith Like this: Like Loading...

