Resultados desde Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón mundial Andrew “The Monster” Moloney (22-2, 14 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el accidentado Froilan Saludar (32-5-1, 22 KOs) en una pelea de peso gallo junior el martes por la noche en The Star Event Center. en Sydney, Australia. Después de una primera ronda cerrada, Moloney se hizo cargo y castigó a Saludar el resto del camino. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 98-91. FIB # 11 AMB # 14, OMB # 15 peso semipesado Faris Chevalier (12-1, 7 KOs) logró una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial IBO Renald Quinlan (13-8, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 100-90, 99-92. El peso pesado zurdo de 6’7 Jackson Murray (3-0, 3 KOs) anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre David Tuliloa (2-4, 2 KOs). Paro por piedad por parte del árbitro a las 2:50. Después de un largo golpe con el guante, el peso ligero junior Manuer Matet (4-1, 2 KOs) ganó una entretenida decisión unánime en seis asaltos sobre Jye Lane Taylor (3-2, 1 KO). Las puntuaciones fueron 60-55, 59-55, 59-55. Otros resultados:

Aaron Cocco TKO3 Tim Simona (peso crucero)

Daniel Harwood KO2 Caleb Sims (peso pluma) Round 12 con Mauricio Sulaimán: La inolvidable semana de Navidad La OMB programa subasta de Andrade-Alimkhanuly para enero 15

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.