Resultados desde Arlington, Texas Por Jeff Zimmerman en ringside Cody Crowley vs Josesito Lopez

El peso welter clasificado #6 de la OMB Cody “The Crippler” Crowley (21-0, 9 KOs) de Peterborough, Canadá se enfrentó al “Riverside Rocky” Josesito Lopez (38-9, 21 KOs) peleando en Riverside, CA, en una ronda de diez y ganó una decisión unánime convincente. Los puntajes marcaron 98-91 dos veces y 99-90 mientras Crowley permanecía invicto. El zurdo Crowley mezcló sus golpes toda la noche con ganchos de derecha y izquierdas directas al cuerpo. En el tercer asalto, el mejor de López, puso a Crowley contra las cuerdas y conectó una andanada de golpes en la cabeza y el cuerpo. Sin embargo, Crowley se sintió cómodo allí y contrarrestó en ocasiones. Crowley continuó con su diverso ataque en los asaltos intermedios y anotó una caída en el séptimo. Crowley cerró la pelea con fuerza mientras continuaba golpeando a López en los últimos tres asaltos. A los 37 años, López finalmente puede estar al final de una notable carrera que lo ha visto ganar 8 de 10 peleas, perdiendo solo ante Thurman y Berto en ese lapso. Crowley, de 29 años, fue más agudo, más rápido y un paso más rápido toda la noche. Y aunque nunca descartarías al “Riverside Rocky”, después de todo, ha compartido el ring con quién es quién en el boxeo, incluidos Maidana, Thurman, Berto, Ortiz, Vargas y, por supuesto, Canelo, el rey libra por libra, esta noche fue no es su noche. Crowley le dijo esto a Jim Gray en el ring después de la pelea: “Creo que soy el Rocky Story de la vida real tratando de vencer al “Riverside Rocky” de la vida real. Creo que soy uno de los mejores del mundo. Al Haymon, estoy aquí por un título mundial. Quiero traer un título mundial a Canadá. Canadá solo necesita un caballo que lo apoye y yo soy ese caballo”. Brandun Lee contra Zachary Ochoa

La superligera y estrella en ascenso Brandun Lee (25-0, 22 KOs) de La Quinta, CA persiguió a Zachary Ochoa (21-3, 7 KOs) de Brooklyn, NY alrededor del ring durante la mayor parte de las diez rondas para ganar por unanimidad. decisión. Después de un comienzo lento, Lee alcanzó a Ochoa en la tercera ronda y conectó su gran mano derecha. En el cuarto asalto, Lee se acercó aún más a Ochoa y dejó caer varias manos derechas y esta vez Ochoa intercambió, conectando un par de los suyos. En el séptimo y octavo asalto, Lee estaba a la caza una vez más y se conectó a la cabeza y al cuerpo. En los asaltos nueve y diez, Ochoa decidió intercambiar con Lee en el centro del ring y tratar de convertirlo en una pelea. Aunque tuvo cierto éxito, ya era un poco tarde y Lee seguía siendo más activo y preciso. Vito Mielnicki, Jr. vs. Dan Karpency

Vito “White Magic” Mielnicki Jr. (11-1, 7 KOs) de Roseland, NJ venció a Dan Karpency (9-5-1, 4 KOs) de Adah, PA, por decisión unánime en una pelea que vio poca acción. Mielnicki fue el agresor la mayor parte de la pelea detrás de un jab rápido y combos desatados de vez en cuando. Karpency fue un juego, pero generó muy poco a cambio contra Mielnicki. Mielnicki tuvo una carrera amateur estelar en la que fue Guante de Oro Nacional junior 4X y estuvo invicto como profesional hasta que sufrió su primera derrota profesional contra James Martin en abril de 2021. Se ha recuperado desde la derrota y ahora ha ganado tres seguidos. . Los puntajes oficiales dicen 80-72, 79-73 dos veces. Ángel Barrientes vs Fernando García

En una batalla física de ida y vuelta, el peso súper gallo Ángel Barrientes (9-1, 6 KOs) de Las Vegas escapó de Texas contra Fernando García de Dallas (13-5, 8 KOs) con una decisión mayoritaria. La pelea comenzó en el exterior y rápidamente se convirtió en un enfrentamiento interno, ya que ambos hicieron todo lo posible por tomar el control. Cada ronda estuvo reñida, pero Barrientes pareció tener un poco más de fuerza en sus golpes en algunas rondas, especialmente desde el exterior. Sin embargo, García mostró su dureza y continuó llevando la pelea a Barrientes. Al final, los jueces también vieron una pelea cerrada, ya que leyó 57-57 y 58-56 dos veces para Barrientes. Samuel “S3” Arnold vs. Darryl Jones

El ex sensación aficionado, peso mediano Samuel “S3” Arnold (5-0, 3 KOs) de Dallas vía Saint Louis, usó múltiples ráfagas para detener a Darryl Jones (4-4-1, (2 KOs) de North Port, Florida en la primera ronda de las cuatro programadas. El tiempo fue de 2:53 por nocaut técnico cuando el árbitro Laurence Cole vio lo suficiente cuando Arnold desató grandes tiros cuando la ronda estaba llegando a su fin. Arnold, quien estaba exhibido en las noticias locales de Dallas esta semana y tiene grandes esperanzas de convertirse en campeón mundial, permanece invicto con la victoria. Darius Fulghum vs. Nosa Nehikhare

En la pelea de apertura en el estadio AT&T en Arlington, Texas, en el enfrentamiento de unificación de peso súper welter Spence-Ugas, el peso crucero Darius Fulghum (2-0, 2 KOs) de El Paso, Texas, detuvo a Nosa Nehikhare 5 -2 (0 KOs) de Nigeria a los 10 segundos del cuarto round de los seis programados. Valenzuela KOs al Ex campeón ¨Bandido¨ Vargas en Arlington, Texas Ex campeón Angel Acosta regresa el 12 de mayo en California

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.