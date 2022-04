Ex campeón Angel Acosta regresa el 12 de mayo en California El ex campeón mundial Angel ‘Tito’ Acosta (22-3-1, 21 KOs) se enfrentará a Janel Rivera (18-8-3, 11 KOs) en una pelea de peso súper mosca a 10 asaltos el 12 de mayo en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio , California. También en la cartelera, Víctor Morales (15-0-1, 8 KOs) peleará contra Alberto Torres (11-4-3, 4 KOs) en un evento coestelar de peso pluma a 10 asaltos. Rudy García (12-0-1, 2 KOs) se enfrentará a Diukl Olguin (15-22-5, 10 KOs) en una pelea de peso súper gallo de 8 asaltos. Otros prospectos en la cartelera incluyen a Yahu Blackwell (3-1, 2 KOs) en una pelea programada de peso pesado de 8 asaltos, y Eric Tudor (2-0, 2 KOs) participará en una pelea de peso súper welter de 6 asaltos. Declaración global de MTK

