Ramírez venga en Las Vegas la derrota con Gonzales El dos veces medallista de Oro Olímpico, Robeisy Ramírez (4-1, 3 KOs) se vengó de Adán Gonzales (5-3-2, 2 KOs) en una pelea en peso pluma de seis rounds en un evento realizado este jueves 2 de julio en el The Bubble, MGM Grand, Las Vegas, Nevada realizado por Top Rank y trasmitido por ESPN USA. Ramírez superó a Gonzales por completo para ganar una decisión unánime por puntajes de 60-54 3x. En agosto pasado, Gonzales sorprendió al mundo del boxeo cuando venció a Ramírez en su debut profesional. Duran logra vencer al Covid y sale del Hospital en Ciudad de Panamá

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.